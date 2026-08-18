Anderlecht n'a pas abandonné une piste mais le dossier est plus compliqué que prévu

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Anderlecht n'a pas abandonné une piste mais le dossier est plus compliqué que prévu
Photo: © photonews
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L'un des postes que le RSC Anderlecht pourrait encore renforcer est celui d'arrière gauche. La direction bruxelloise est en discussions avec Dundee United depuis plusieurs jours concernant Will Ferry.

Alors que Moussa N'diaye et Ludwig Augustinsson sont toujours là, le RSC Anderlecht pourrait tout de même se renforcer au poste de latéral gauche. Nous vous en parlions il y a une dizaine de jours : la presse écossaise fait état de discussions en cours entre le Sporting et Dundee United concernant Will Ferry (25 ans), latéral gauche international irlandais (une sélection).

Plusieurs clubs suivent également le dossier de Will Ferry, auteur d'une superbe saison à 10 passes décisives avec Dundee United. Le club écossais avait même trouvé un accord le mois passé avec le Sigma Olomouc, mais c'est Ferry lui-même qui a refusé de rejoindre la Tchéquie. 

Les discussions sont toujours en cours avec Anderlecht

Selon Sacha Tavolieri, le dossier n'a pas été abandonné par le Sporting d'Anderlecht. Les discussions seraient en effet toujours en cours pour Ferry, mais Dundee United est ferme dans ses exigences financières. Le RSCA ne voudrait pas mettre plus de 2,5 millions d'euros pour le latéral irlandais, qui est estimé à 1,2 million d'euros par Transfermarkt.

L'arrivée de Will Ferry pourrait pousser vers la sortie l'un des deux autres latéraux gauches de Vitor Bruno, qui fait pour le moment tourner entre N'diaye et Augustinsson. Ce dernier avait déjà été cité sur le départ l'été dernier, et semble avoir pris un peu de retard sur Moussa N'diaye dans la hiérarchie depuis son retour de Schalke 04.

Cependant, Ludwig Augustinsson, qui ne sera pas retenu en cas de bonne offre, est tout de même souvent vu comme plus solide défensivement qu'un N'diaye qui peine à passer un cap sur ce plan. Moussa N'diaye a également une valeur marchande bien plus élevée, qui peut permettre à Anderlecht de faire une belle plus-value sur un éventuel transfert. Affaire à suivre !

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