La concurrence s'intensifie : Anderlecht prend le temps de la réflexion pour sa cible irlandaise

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Anderlecht songe à Will Ferry pour renforcer sa défense. Le latéral irlandais sort d'une bonne saison sur son flanc gaucge avec Dundee.

Scott Crabbé

Anderlecht doit passer à l'action pour Will Ferry

L'intérêt d'Anderlecht pour Will Ferry ne se dément pas. Mais Dundee United ne fléchira pas : la direction demande plus de deux millions pour son arrière gauche et ne le bradera pas si la somme n'est pas au rendez-vous. Selon le Daily Record, les dirigeants mauves auraient informé leurs homologues écossais qu'ils prendront leur décision la semaine prochaine. Il ne faudrait pas trop traîner : en plus du Celtic, de Blackburn et Charlton, un nouveau club de Championship serait entré en lice. Même si l'Irlandais serait favorable à un transfert à Anderlecht (Sacha Tavolieri évoque même un accord personnel), le dossier est encore loin d'être bouclé.

Anderlecht songe à Will Ferry pour renforcer sa défense. Le latéral irlandais sort d'une bonne saison sur son flanc gaucge avec Dundee.

L’intérêt pour Ferry avait déjà filtré la semaine dernière, mais le dossier s’est accéléré au cours des dernières vingt-quatre heures. Anderlecht et Dundee United seraient désormais à table pour trouver un accord concernant l’international irlandais de 25 ans, rapporte le Daily Record.

Qu'Anderlecht veuille attirer un arrière gauche a de quoi faire sourciller. Ludwig Augustinsson a repris la saison comme titulaire, Moussa N’Diaye sort d'une très bonne deuxième partie de saison à Schalke et est très bien monter au jeu contre Hammarby. 

Mais le premier ne serait pas retenu en cas d’offre et N’Diaye suscite lui aussi des intérêts, dont celui de Schalke 04. La situation à ce poste devrait donc encore bouger dans les prochaines semaines.

Plusieurs autres candidats sur le coup

Anderlecht n’est toutefois pas le seul club à avoir Ferry sur ses tablettes. Le joueur suscite également l’intérêt de...Schalke 04, qui est venu l’observer récemment lors de la reprise du championnat en Écosse.

Le Celtic, Blackburn et Charlton suivent également sa situation depuis un moment. Auteur d'une saison à 4 buts et 10 assists, Ferry entre par ailleurs dans la dernière année de son contrat à Dundee United, ce qui pourrait pousser le club écossais à encaisser une indemnité de transfert dès cet été.

Le mois dernier, le défenseur semblait encore en route vers le Sigma Olomouc, en Tchéquie. Dundee United avait même trouvé un accord pour un transfert d’environ deux millions d’euros bonus compris, mais Ferry a finalement décidé de ne pas donner suite. Anderlecht aura-t-il plus de chance ?

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