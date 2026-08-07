La concurrence s'intensifie : Anderlecht prend le temps de la réflexion pour sa cible irlandaise



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Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google! Anderlecht songe à Will Ferry pour renforcer sa défense. Le latéral irlandais sort d'une bonne saison sur son flanc gaucge avec Dundee.



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