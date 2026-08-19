🎥 Loïs Openda retrouve le chemin des filets : pas uniquement qu'un but, mais de belles promesses

Fabien Chaliaud, journaliste football
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🎥 Loïs Openda retrouve le chemin des filets : pas uniquement qu'un but, mais de belles promesses
Photo: © photonews
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Au Fenerbahçe, Loïs Openda a refait trembler les filets après 241 jours. Mais c'est surtout le contenu de ces prestations depuis son arrivée à l'OL qui séduit son équipe et les observateurs.

À Istanbul, Loïs Openda a livré une prestation pleine d’engagement et d’intensité pour permettre à l’Olympique Lyonnais d'arracher un bon partage (1-1) dans la bouillante enceinte de Fenerbahçe, en barrage aller de la Ligue des champions.

Face à une défense turque agressive et à l'expérimenté Milan Skriniar  (ex-Inter Milan et PSG) particulièrement rugueux, Openda n’a jamais cessé de se battre. Ses appels, son pressing et ses courses à haute intensité ont constamment pesé sur les défenseurs turcs. Après avoir ouvert le score de la tête à la 40e minute, il a même trouvé le poteau en seconde période après un excellent contrôle. "Je suis content de mon but, mais je peux faire encore mieux", reconnaissait-il après la rencontre.

Le Diable rouge retenait surtout la performance collective. "C’est un bon résultat de venir faire 1-1 ici. On aurait peut-être pu en marquer un deuxième, mais on a montré qu’on n’avait pas eu peur."

L'Equipe et Tolisso sous le charme

Une prestation qui a largement convaincu. L’Équipe lui a attribué la note de 7/10 et estime qu'il a été l’un des meilleurs Lyonnais. Le quotidien français a notamment salué son courage, ses courses et son activité incessante.

Son capitaine Corentin Tolisso, passeur décisif sur le but, est lui aussi sous le charme. "Avant d’être un super joueur, c’est une belle personne," souligne-t-il, insistant sur les efforts fournis par Loïs Openda pour le collectif et sa "mentalité de vainqueur".

Lire aussi… 🎥 Barrages de Ligue des Champions : Loïs Openda ouvre son compteur à Lyon, une dizaine de minutes pour Lukaku

Un enthousiasùe qui est aussi partagé par son entraîneur Paulo Fonseca : "Il mérite parce qu’il travaille beaucoup pour l’équipe, aussi défensivement. [...] Il sera très, très important pour nous."

 

Sous les yeux de van Bommel

Après une saison compliquée à la Juventus, le Diable rouge, absent du dernier Mondial, semble donc retrouver les qualités qui avaient fait de lui une référence à Lens et à Leipzig. À Lyon, il dispose désormais d’une nouvelle occasion de relancer sa carrière et de se mettre en évidence pour retrouver sa place en équipe nationale. Cela tombe bien, puisque ce mardi, Mark van Bommel était présent en tribunes. Si c'était surtout pour s'entretenir avec Romelu Lukaku, il n'aura pas manqué de constater la prestation intéressante de l'autre numéro 9 belge présent sur la pelouse.

"J’ai réussi à montrer ce que j’aime bien faire" : Loïs Openda satisfait de ses premiers pas à l’OL

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