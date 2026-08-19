Comment Kanye West pourrit la campagne de qualifications (et la pelouse) du Kairat, adversaire d'Anderlecht

Kanye West : voilà un nom qu'on ne lit pas souvent dans les colonnes d'un média sportif. Et pourtant, le rappeur américain, qui se produit désormais sous le nom de scène de Ye, a son importance cette semaine dans le déplacement lointain du RSC Anderlecht au Kazakhstan...

Le RSC Anderlecht a eu une mauvaise surprise en arrivant à Almaty cette semaine : comme le relaient divers médias, la pelouse du Kairat Almaty est dans un état lamentable. Et la cause en est... un concert, qui a eu lieu le week-end passé : celui du rappeur américain Kanye West (qui se produit désormais sous le nom de Ye).

Le 14 août, Kanye West devait en effet se produire au Central Stadium, mais en raison des conditions météorologiques, le concert a été reporté au lendemain. De lourdes pluies étaient en effet attendues. C'était déjà un coup de malchance : le Kairat Almaty a eu un jour de moins pour réparer sa pelouse... et ce n'était pas la première fois que ce concert du rappeur américain perturbait le club kazakh.

Kanye West a forcé le Kairat Almaty à aller jouer à Astana

Aussi fou que cela puisse paraître, le Kairat a en effet été forcé de délocaliser son match européen précédent en raison de ce concert. Se déplacer jusqu'à Astana en raisons des températures extrêmes qui peuvent parfois descendre jusqu'à -30°, le Kairat y est habitué, mais cette fois, c'est assez étonnant.

ALL OF THE LIGHTS pic.twitter.com/bhgVSggVy0 — ye (@kanyewest) August 17, 2026

Le match entre le Kairat Almaty et le Levski Sofia s'est ainsi déroulé à Turkestan, à 1h30 de vol à l'ouest, ce qui n'a certainement pas aidé les Kazakhs à prester (ils se sont inclinés 0-1). Et visiblement, le concert de Ye a laissé des séquelles qui pourraient encore être visibles ce jeudi. La pelouse est de toute évidence endommagée.



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"Le jardinier nous a signalé que l'herbe était un peu jaune, mais dans l'ensemble, ce n'est pas vraiment grave", relativisait le coach du Kairat Almaty, Rafael Urzakbathin, en conférence de presse ce mercredi. C'est une façon de voir les choses. Car le Central Stadium a été assailli de fans venus non seulement du Kazakhstan mais aussi de Russie, où les concerts internationaux sont bien sûr devenus rarissimes.

Le stade était donc comble, et la scénographie du spectacle de Kanye West était particulièrement exigeante (ce qui explique que le Kairat Almaty ait dû délocaliser son match qui avait pourtant lieu deux jours avant la date prévue du concert). De nombreux feux d'artifice ont été tirés, et un demi-globe terrestre assez massif était installé sur la pelouse.

Du côté de Vitor Bruno, on refusait en conférence de presse de parler de l'état de la pelouse, affirmant que ce n'était pas une excuse. C'est vrai, et le Kairat n'est pas forcément "avantagé" par cette situation - même si le jeu assez léché du RSCA sera probablement plus affecté que celui de son adversaire.

Mais après un déplacement de plus de 7 heures jusqu'aux confins du Kazakhstan, les jambes sont déjà lourdes. Si un joueur du Sporting d'Anderlecht se blesse sur la piètre pelouse du Central Stadium, le discours de Vitor Bruno changera peut-être... et on ne pourra pas vraiment le blâmer.