Le bourreau de l'Union a un pied en Champions League, le Celtic Glasgow aussi

Les barrages aller de la Ligue des Champions se tenaient ce mercredi soir. Quatre matchs étaient au programme. Bodo/Glimt et le Celtic Glasgow ont pris une grosse option sur la qualification.

Vainqueur de l'Union Saint-Gilloise au tour qualificatif précédent, Bodo/Glimt se déplaçait au NEC Nimègue en barrage de la Ligue des Champions. Et après avoir éliminé un club belge, les Norvégiens semblent désormais proches de venir à bout d'un néerlandais.

Bodo/Glimt s'est en effet aisément imposé chez nos voisins du nord, l'emportant sur le score de 1-3. Les Norvégiens menaient 0-3 jusqu'à la 85e minute et le but de l'espoir pour le NEC Nimègue, signé Clement Bischoff.

Le Celtic Glasgow a un pied et quelques orteils en Champions League

Le Celtic Glasgow, de son côté, affrontait le LASK Linz. Les Ecossais recevaient les Autrichiens, et se sont largement imposés, notamment grâce à un doublé de Camilo Duran, sur le score de 3 buts à 0. De quoi faire oublier le départ, juste avant cette double confrontation, d'Arne Engels.

Les deux autres rencontres opposaient des clubs de moindre standing : le Slovan Bratislava affrontait les Slovènes du MIK Celje, et a dû se contenter d'un partage décevant à la maison (1-1). Le club slovène a toutes ses cartes en main au retour pour réaliser un petit exploit et disputer sa première phase de ligue.

L'Hapoel Beer Sheva, de son côté, recevait les Azéris du Sabah Masazir. Les Israéliens se sont imposés sur le score de 2 buts à 1, et donc pris une petite option sur la qualification. Le match s'est déroulé à Bucarest, en Roumanie, les clubs israéliens ne pouvant toujours pas évoluer à domicile.



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Ce jeudi auront lieu les barrages aller d'Europa League et de Conference League. Les équipes éliminées lors de ces barrages de Ligue des Champions, elles, seront reversées en phase de ligue d'Europa League - et seront donc des adversaires potentiels pour le RSC Anderlecht et STVV, s'ils se qualifient.