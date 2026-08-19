Un beau défi : un ancien Diable Rouge sera consultant pour la BBC cette saison

Toby Alderweireld va rejoindre le prestigieux panel de la BBC. Le Diable Rouge, qui s'est déjà essayé au rôle de consultant pour la VTM, va donc désormais commenter et analyser le football anglais d'autres anciens joueurs.

L'après-carrière de Toby Alderweireld est décidément bien rempli. L'ancien défenseur de Tottenham va en effet relever un nouveau défi cette saison et rejoindre l'équipe du broadcast de la BBC, où il sera donc consultant aux côtés d'autres ex-joueurs.

Alderweireld rejoint notamment les habitués Wayne Rooney, Micah Richards, Alan Shearer et Joe Hart, tandis que l'ex-coach de Tottenham Thomas Frank et les anciens joueurs Robbie Keane et Ashley Young vont eux aussi faire leurs débuts.

Alderweireld intègrera ainsi l'équipe de la BBC Sport et les nombreux formats lancés sur leur chaîne YouTube, tels que FANS?, The Truth About Football, Golden Goal et Football Hub. L'ex-Diable Rouge participera aussi à la célèbre émission Match of the Day.

Toby Alderweireld reste très actif

Depuis sa retraite, Toby Alderweireld reste actif en-dehors des terrains. Il avait ainsi intégré le panel de consultants de VTM en 2024, avant même de raccrocher les crampons.



Tout récemment, l'ex-Diable Rouge a également intégré la direction de l'Antwerp, s'associant à Wouter Vandenhaute pour investir au sein de son club de coeur. En 2023, Alderweireld remportait le titre de champion de Belgique avec le Great Old.