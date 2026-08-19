Une erreur lourde de conséquence : un club professionnel belge oublie d’inscrire son équipe

Brandon Morren
Fabien Chaliaud et Brandon Morren
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Une erreur lourde de conséquence : un club professionnel belge oublie d’inscrire son équipe
Photo: © photonews
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Heureusement pour Dender, déjà relégué en Challenger Pro League, cette erreur qui ne fait pas très professionnel, ne concerne que son équipe réserve. Même si elle aura des conséquences pour les jeunes du club.

La date limite fixée à la fin du mois de mai n’a pas été respectée et la demande n’a finalement été introduite que le 2 juillet. Dès lors, il est incertain que Dender puisse encore inscrire son équipe réserve dans une série officielle. L’entraîneur Marc Carlier confirme que cette situation pèse actuellement sur l’équipe.

La date limite n’a pas été respectée

"Je comprends l’inquiétude de l’entourage des joueurs", déclare Carlier dans les colonnes de Het Nieuwsblad. Lui-même ne sait pas précisément où les choses ont mal tourné, mais il confirme que l’inscription a été effectuée trop tard. "Le risque existe donc que nous ne puissions pas jouer de championnat avec nos réserves."

Dender cherche entre-temps une solution avec la Pro League et Voetbal Vlaanderen. S’il s’avère impossible d’intégrer une série officielle, une alternative est envisagée : faire disputer chaque semaine des matches amicaux aux réserves.

Une possibilité serait de jouer à chaque fois contre une équipe élite qui serait exempte ce week-end-là. La série dans laquelle évolue notamment Beveren compte 11 équipes, ce qui signifie qu’une formation est bye chaque semaine. Dender pourrait alors affronter cette équipe laissée au repos.

La communication complique encore les choses

Pour Marc Carlier, un tel scénario d’urgence est loin d’être idéal. Non seulement il nécessite beaucoup d’organisation chaque semaine, mais la communication semble également compliquée en interne. Le club ne dispose actuellement pas d’un organigramme clairement établi, si bien qu’il n’est pas toujours évident de savoir à qui soumettre certains problèmes.

Marc Carlier ne souhaite pas pour autant tenir personnellement responsable le CEO Mathieu Lootens, mais constate que la communication ne fonctionne pas correctement. Cette situation a également des conséquences sur la composition de son groupe.

L’entraîneur souhaiterait encore recruter quelques joueurs, mais il ne peut actuellement pas leur offrir des garanties. Tant qu’il n'y aura pas de certitude que les réserves pourront effectivement disputer un championnat, Dender restera confronté à un problème particulièrement épineux. Les prochaines discussions devront déterminer s’il est encore possible de trouver une place dans une série officielle.

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