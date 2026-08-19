Vitor Bruno critiqué par un autre coach de Pro League : "On ne fait pas ça quand on vient d'arriver"

Depuis son arrivée, Vitor Bruno a fait preuve de beaucoup de personnalité. Le Portugais n'hésite jamais à dire ce qu'il pense, notamment concernant l'organisation du championnat. Ca n'a pas forcément plu à Stijn Stijnen.

Vitor Bruno avait totalement réussi ses débuts avec le RSC Anderlecht, éliminant consécutivement Hammarby et le PAOK Salonique et l'emportant lors de la première journée de championnat contre la RAAL. Mais à Beveren, Anderlecht a manqué de jus. Une première défaite qui devrait permettre à certains de retomber les pieds sur terre.

Pour Stijn Stijnen, l'entraîneur du Patro Eisden, qui anime régulièrement le podcast Ongefilterd avec Radja Nainggolan, Bruno a trop fait tourner en ce début de saison. " "Pour moi, le problème est qu’il commence déjà à faire tourner son effectif après deux ou trois matches", estime-t-il.

Stijn Stijnen estime que Vitor Bruno en fait un peu trop

"Il dit qu’il ne fait pas tourner, mais c’est pourtant ce qu’il a fait. Si tôt dans la saison. Ils n’avaient plus perdu depuis des mois et il n’était pas nécessaire – certainement pas dans cette mesure – de faire tourner. Dans le format actuel, il n’y a aucune marge d’erreur. Quand on perd dans ces conditions, on porte une part de responsabilité", ajoute Stijn Stijnen.

Le confrère de Vitor Bruno n'est pas non plus fort amateur des déclarations du Portugais concernant l'organisation du championnat belge. "Ces déclarations concernant les matchs qui devraient se jouer le lundi, tout ça... un nouvel entraîneur ne devrait pas faire ça", souligne Stijnen.

"Vous arrivez dans un nouveau pays et vous commencez à vous mêler de toutes sortes de choses. Cela ne se fait tout simplement pas. Il a fait tourner, donc ce programme chargé n'a pas vraiment eu de conséquences pour certains de ses joueurs", conclut l'entraîneur du Patro Eisden.



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Radja Nainggolan, co-hôte du podcast, nuance toutefois : "Il a amené beaucoup de grinta contre le PAOK et Hammarby et j'aime bien ça chez lui. Mais il ne devrait pas chercher d'excuses", estime l'ex-Diable Rouge.