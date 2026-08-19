Vitor Bruno critiqué par un autre coach de Pro League : "On ne fait pas ça quand on vient d'arriver"

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
| 1 réaction
Vitor Bruno critiqué par un autre coach de Pro League : "On ne fait pas ça quand on vient d'arriver"
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Depuis son arrivée, Vitor Bruno a fait preuve de beaucoup de personnalité. Le Portugais n'hésite jamais à dire ce qu'il pense, notamment concernant l'organisation du championnat. Ca n'a pas forcément plu à Stijn Stijnen.

Vitor Bruno avait totalement réussi ses débuts avec le RSC Anderlecht, éliminant consécutivement Hammarby et le PAOK Salonique et l'emportant lors de la première journée de championnat contre la RAAL. Mais à Beveren, Anderlecht a manqué de jus. Une première défaite qui devrait permettre à certains de retomber les pieds sur terre.

Pour Stijn Stijnen, l'entraîneur du Patro Eisden, qui anime régulièrement le podcast Ongefilterd avec Radja Nainggolan, Bruno a trop fait tourner en ce début de saison. " "Pour moi, le problème est qu’il commence déjà à faire tourner son effectif après deux ou trois matches", estime-t-il. 

Stijn Stijnen estime que Vitor Bruno en fait un peu trop 

"Il dit qu’il ne fait pas tourner, mais c’est pourtant ce qu’il a fait. Si tôt dans la saison. Ils n’avaient plus perdu depuis des mois et il n’était pas nécessaire – certainement pas dans cette mesure – de faire tourner. Dans le format actuel, il n’y a aucune marge d’erreur. Quand on perd dans ces conditions, on porte une part de responsabilité", ajoute Stijn Stijnen. 

Le confrère de Vitor Bruno n'est pas non plus fort amateur des déclarations du Portugais concernant l'organisation du championnat belge. "Ces déclarations concernant les matchs qui devraient se jouer le lundi, tout ça... un nouvel entraîneur ne devrait pas faire ça", souligne Stijnen. 

"Vous arrivez dans un nouveau pays et vous commencez à vous mêler de toutes sortes de choses. Cela ne se fait tout simplement pas. Il a fait tourner, donc ce programme chargé n'a pas vraiment eu de conséquences pour certains de ses joueurs", conclut l'entraîneur du Patro Eisden. 

Lire aussi… Quatre anderlechtois poussés vers la sortie

Radja Nainggolan, co-hôte du podcast, nuance toutefois : "Il a amené beaucoup de grinta contre le PAOK et Hammarby et j'aime bien ça chez lui. Mais il ne devrait pas chercher d'excuses", estime l'ex-Diable Rouge. 

1 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Kairat Almaty - Anderlecht en live sur Walfoot.be à partir de 17:00 (20/08).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Europa League
Europa League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Kairat Almaty

Plus de news

Quatre anderlechtois poussés vers la sortie

Quatre anderlechtois poussés vers la sortie

10:30
Alors que le dossier Will Ferry se complique, Anderlecht a-t-il un autre plan en vue ?

Alors que le dossier Will Ferry se complique, Anderlecht a-t-il un autre plan en vue ?

13:30
Privé de transferts, un club de Pro League obtient la bonne nouvelle tant espérée

Privé de transferts, un club de Pro League obtient la bonne nouvelle tant espérée

17:00
L'Antwerp se renforce encore, avec un joueur qui connaît déjà bien le Bosuil

L'Antwerp se renforce encore, avec un joueur qui connaît déjà bien le Bosuil

16:30
Officiel : un Diable Rouge à la relance en Bundesliga

Officiel : un Diable Rouge à la relance en Bundesliga

16:00
Je sens qu'on parle le même football" : Rayan Touzghar se confie sur son premier mois au Standard Interview

Je sens qu'on parle le même football" : Rayan Touzghar se confie sur son premier mois au Standard

15:30
Blessure confirmée pour Marco Ilaimaharitra : les nouvelles de l'infirmerie du Standard avant la RAAL Interview

Blessure confirmée pour Marco Ilaimaharitra : les nouvelles de l'infirmerie du Standard avant la RAAL

14:37
Les Diables Rouge, la France ou un pays étonnant ? Un espoir belge binational est très clair

Les Diables Rouge, la France ou un pays étonnant ? Un espoir belge binational est très clair

15:00
Malgré la faible indemnité : pourquoi un retour de Michy Batshuayi au Standard cet été n'a jamais été possible Analyse

Malgré la faible indemnité : pourquoi un retour de Michy Batshuayi au Standard cet été n'a jamais été possible

14:22
Un club rêve d'accueillir Jesse Bisiwu en prêt dès cette saison

Un club rêve d'accueillir Jesse Bisiwu en prêt dès cette saison

14:00
Un retour complètement raté : Paul Pogba quitte déjà l'AS Monaco

Un retour complètement raté : Paul Pogba quitte déjà l'AS Monaco

13:00
Moins d'argent pour Anderlecht ? Le fisc réclame près de 20 millions à Marc Coucke

Moins d'argent pour Anderlecht ? Le fisc réclame près de 20 millions à Marc Coucke

21:20
2
🎥 Loïs Openda retrouve le chemin des filets : pas uniquement qu'un but, mais de belles promesses

🎥 Loïs Openda retrouve le chemin des filets : pas uniquement qu'un but, mais de belles promesses

12:30
Un ancien grand talent de l'Antwerp veut quitter l'Arabie saoudite pour l'Europe

Un ancien grand talent de l'Antwerp veut quitter l'Arabie saoudite pour l'Europe

12:00
🎥 "Je veux rester deux ans ici" : la déclaration de Romelu Lukaku qui fera tiquer les supporters d'Anderlecht

🎥 "Je veux rester deux ans ici" : la déclaration de Romelu Lukaku qui fera tiquer les supporters d'Anderlecht

07:30
1
Nice plutôt que l'Espagne... et le Standard : les raisons derrière le choix d'Axel Witsel Analyse

Nice plutôt que l'Espagne... et le Standard : les raisons derrière le choix d'Axel Witsel

11:40
Encore un gros transfert sortant pour le Club de Bruges ? Le PSG et Tottenham restent sur le coup

Encore un gros transfert sortant pour le Club de Bruges ? Le PSG et Tottenham restent sur le coup

11:20
Accord trouvé : Diego Moreira va devenir le deuxième transfert le plus cher de l'histoire de l'AC Milan !

Accord trouvé : Diego Moreira va devenir le deuxième transfert le plus cher de l'histoire de l'AC Milan !

11:00
Le sélectionneur d'un adversaire des Diables rouges au Mondial empêtré dans une sombre histoire conjugale

Le sélectionneur d'un adversaire des Diables rouges au Mondial empêtré dans une sombre histoire conjugale

10:00
L'Excelsior Virton s'offre deux recrues offensives

L'Excelsior Virton s'offre deux recrues offensives

09:30
Officiel : Promise David rejoint Brighton et pourrait rapporter plus à l'Union que Khalaili

Officiel : Promise David rejoint Brighton et pourrait rapporter plus à l'Union que Khalaili

09:00
5
Les mauvais souvenirs de la visite médicale en Italie : Fedde Leysen se rapproche cependant de Sassuolo

Les mauvais souvenirs de la visite médicale en Italie : Fedde Leysen se rapproche cependant de Sassuolo

08:30
1
Anderlecht n'a pas abandonné une piste mais le dossier est plus compliqué que prévu

Anderlecht n'a pas abandonné une piste mais le dossier est plus compliqué que prévu

18/08
Jonathan Lardot clarifie les nouvelles règles en Challenger Pro League

Jonathan Lardot clarifie les nouvelles règles en Challenger Pro League

08:00
🎥 "Mes enfants ne voulaient pas partir" : quand Kevin De Bruyne revient sur son départ de Manchester City

🎥 "Mes enfants ne voulaient pas partir" : quand Kevin De Bruyne revient sur son départ de Manchester City

07:00
Une erreur lourde de conséquence : un club professionnel belge oublie d’inscrire son équipe

Une erreur lourde de conséquence : un club professionnel belge oublie d’inscrire son équipe

06:30
La panne sèche : pourquoi le Standard doit impérativement apporter de la concurrence à Gustav Mortensen Analyse

La panne sèche : pourquoi le Standard doit impérativement apporter de la concurrence à Gustav Mortensen

06:00
🎥 Barrages de Ligue des Champions : Loïs Openda ouvre son compteur à Lyon, une dizaine de minutes pour Lukaku

🎥 Barrages de Ligue des Champions : Loïs Openda ouvre son compteur à Lyon, une dizaine de minutes pour Lukaku

23:30
🎥 Inquiétude pour Vincent Kompany : une star du Bayern Munich souffre d'un dysfonctionnement neurologique

🎥 Inquiétude pour Vincent Kompany : une star du Bayern Munich souffre d'un dysfonctionnement neurologique

23:00
Officiel: Axel Witsel s'engage avec l'OGC Nice

Officiel: Axel Witsel s'engage avec l'OGC Nice

22:18
"L'Union peut quasiment prédire l’avenir grâce ses 'inquiétants' fichiers Excel" Analyse

"L'Union peut quasiment prédire l’avenir grâce ses 'inquiétants' fichiers Excel"

22:00
2
Barrages de C1 : van Bommel en tribunes pour la première de Lukaku contre Openda et Fofana

Barrages de C1 : van Bommel en tribunes pour la première de Lukaku contre Openda et Fofana

21:40
Officiel : un ancien de la RAAL s'engage avec Genk

Officiel : un ancien de la RAAL s'engage avec Genk

20:30
Zulte Waregem s'offre les services d'un jeune ailier nigérian pisté par le Barça

Zulte Waregem s'offre les services d'un jeune ailier nigérian pisté par le Barça

20:00
Une recrue déjà au Kazakhstan avec Anderlecht, mais deux absents probablement sur le départ

Une recrue déjà au Kazakhstan avec Anderlecht, mais deux absents probablement sur le départ

18/08
2
Officiel : le meilleur joueur de la Coupe du monde signe au FC Barcelone

Officiel : le meilleur joueur de la Coupe du monde signe au FC Barcelone

19:30

Plus de news

Les plus populaires

Europa League

 Play-offs (A)
Kairat Almaty Kairat Almaty 20/08 Anderlecht Anderlecht
Bialystok Bialystok 20/08 Saburtalo Tbilisi Saburtalo Tbilisi
Mjällby AIF Mjällby AIF 20/08 Red Bull Salzbourg Red Bull Salzbourg
Egnatia Rrogozhinë Egnatia Rrogozhinë 20/08 Lillestrom SK Lillestrom SK
CS U Craiova CS U Craiova 20/08 Ararat Erevan Ararat Erevan
Besiktas Besiktas 20/08 FK Kauno Zalgiris FK Kauno Zalgiris
Trabzonspor Trabzonspor 20/08 Ferencváros Ferencváros
OFI Kreta OFI Kreta 20/08 CSKA Sofia CSKA Sofia
Etoile Rouge de Belgrade Etoile Rouge de Belgrade 20/08 Viktoria Plzen Viktoria Plzen
STVV STVV 20/08 Omonia Nicosia Omonia Nicosia
SL Benfica SL Benfica 20/08 Aarhus GF Aarhus GF

Dernières réactions

JoBg JoBg a propos de Vitor Bruno critiqué par un autre coach de Pro League : "On ne fait pas ça quand on vient d'arriver" Pogi Pogi a propos de Officiel : Promise David rejoint la Premier League et Brighton Union 60 Union 60 a propos de Les mauvais souvenirs de la visite médicale en Italie : Fedde Leysen se rapproche cependant de Sassuolo ericg ericg a propos de 🎥 "Je veux rester deux ans ici" : la déclaration de Romelu Lukaku qui fera tiquer les supporters d'Anderlecht Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de "L'Union peut quasiment prédire l’avenir grâce ses 'inquiétants' fichiers Excel" den strep den strep a propos de Moins d'argent pour Anderlecht ? Le fisc réclame près de 20 millions à Marc Coucke Sead08 Sead08 a propos de "Je me sens lésé" : Marc Wilmots s'insurge des explications de Jonathan Lardot après Malines - Standard Pogi Pogi a propos de Pas jugé à sa juste valeur ? Délaissé par Charleroi, il est aujourd'hui dragué par le Club de Bruges Pogi Pogi a propos de David Hubert très déçu par son Union : "Il faut pouvoir se dire les choses..." den strep den strep a propos de Une recrue déjà au Kazakhstan avec Anderlecht, mais deux absents probablement sur le départ Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved