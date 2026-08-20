Fouilles "invasives" de supportrices du Standard à Malines : la Famille des Rouches pourrait porter plainte

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
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Fouilles "invasives" de supportrices du Standard à Malines : la Famille des Rouches pourrait porter plainte
Photo: © photonews
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Lors du déplacement du Standard à Malines, dimanche, au moins une dizaine de supportrices liégeoises auraient été fouillées de manière inappropriée à l'entrée du stade. La Famille des Rouches récolte les témoignages afin de monter un dossier et envisage de déposer une plainte.

Depuis plusieurs années, Malines est devenu l'un des clubs les plus restrictifs concernant les conditions de venue des supporters visiteurs. Des conditions qui ont poussé les Ultras Inferno à boycotter le déplacement du Standard le week-end dernier, au même titre que les supporters de Charleroi la saison dernière.

Le "parcage" était cependant pratiquement rempli, dimanche dernier derrière les casernes, puisque les autres groupes de supporters du Standard ont tout de même décidé de faire le déplacement. Et comme chaque année ou presque, ils n'ont pas vécu des fouilles de tout repos avant d'entrer dans le stade.

À tel point que la Famille des Rouches a dénoncé, dans un communiqué publié ce jeudi, des fouilles inappropriées sur des supportrices. "Les filles ont subi une fouille corporelle plus qu'invasive. Et certains hommes également. Nous ne contestons pas l'utilité des fouilles aux entrées, mais nous ne pouvons pas accepter d'être fouillés de cette manière (levée des t-shirts, mains dans le pantalon, palpations marquées de la poitrine,..)."

La Famille des Rouches envisage un dépôt de plainte

Ce communiqué, il est aussi là pour récolter des preuves et des témoignages pour constituer un dossier dans le cadre d'une éventuelle plainte. "Si elles ont été témoins ou ont subi cette fouille, qu'elles n'hésitent pas à contacter la FDR. Tous les témoignages, éventuellement photos ou vidéos, sont les bienvenus."

La Famille des Rouches ne dénonce pas un cas isolé. Une dizaine de supportrices auraient déjà partagé leur témoignage au Standard via Pierre François, qui les soutient. "Nous allons voir quelles démarches nous pouvons envisager", conclut le communiqué. Pour rappel, cette rencontre s'est achevée sur un score de parité (3-3) après les deux buts concédés sur penalty par le Standard dans les dernières minutes.

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