Huis clos partiel à Sclessin : le Standard offre une place aux abonnés concernés et mise sur la prévention

Les abonnés victimes du huis clos partiel en T3 lors de la prochaine réception de l'Antwerp se voient proposer une place gratuite en T1. Le Standard et la Famille des Rouches ont en outre publié un communiqué conjoint à fonction préventive, en référence aux deux matchs à huis clos avec sursis.

Les incidents du 24 mai dernier ont eu de lourdes conséquences pour le Standard et le Sporting Charleroi. Les deux clubs s'affronteront à huis clos cette saison, le Standard en a reçu deux autres avec sursis, trois pour Charleroi, qui a en outre vu ses joueurs Mohamed Koné, Check Keita et Aurélien Scheidler recevoir un match ferme de suspension et deux autres avec sursis.

Le Standard s'est en outre vu révoquer le sursis accordé après le match arrêté à la suite du jet de gobelet sur la pelouse contre l'Antwerp la saison dernière. Le huis clos partiel (blocs E3, D3 et F3 de la T3) sera donc effectif lors du match contre l'Antwerp, le samedi 5 septembre.

Un huis clos partiel pas très logique

Une décision qui sonne comme une injustice aux yeux des trois blocs concernés, puisque c'est bien de la Tribune 2 et de la Tribune 1 que ces jets de gobelets étaient issus.

"Je ne vais pas leur cirer les pompes, mais nos supporters les plus chauds, les Ultras en tribune 3 et le PHK en tribune 4, n'ont rien fait quand on a demandé de rester calme et de terminer le match dans le fair-play. Et là, on a eu des gestes de la tribune 2 et de la tribune 1, qui sont incompréhensibles et pour lesquels on va réagir", déclarait d'ailleurs le Manager Général Pierre François au micro de la RTBF après la rencontre.

Le Standard propose à ses abonnés en T3 une place gratuite en T1

Conscient du problème, le Standard a réagi cette semaine et a proposé une alternative aux supporters punis sans raison apparente. D'autant que son stade n'est pas pleinement rempli en ce début de saison, puisque 15.600 abonnés étaient enregistrés pour le match d'ouverture face au Cercle de Bruges, pour un peu plus de 16.000 personnes dans le stade au coup d'envoi.





Les abonnés concernés peuvent en effet choisir gratuitement une place dans les blocs supérieurs de la Tribune 1 (P1, Q1, R1, S1, T1, U1) ou de la Tribune 4 (F4, E4, G4), mais cette dernière n'est plus disponible, car elle est remplie.

La Famille des Rouches et le Standard ont publié un communiqué préventif

Une décision vue positivement par les supporters du Standard qui, peu après, ont publié un communiqué conjoint avec la Famille des Rouches après avoir invité ses représentants et ceux des trois principaux groupes d'animation (UI96, PHK04, Hell Side) à une réunion à la suite de la décision tombée la semaine dernière, annonçant les trois matchs à huis clos (dont deux avec sursis), le huis clos partiel et l'amende de 10.000 € reçue par le Standard.

"Cette décision nous rappelle que les conséquences de certains comportements peuvent être lourdes, voire catastrophiques pour notre club. Au-delà des sanctions effectives, retenons que deux matchs à huis clos total nous sont infligés avec sursis et que la période probatoire ne prendra fin que le 13/08/2027. Nous demandons donc à chaque supporter présent aux matchs de mesurer pleinement l'impact potentiel de ses actes", ont écrit Pierre François et Alain Renard, président de la Famille des Rouches. L'heure est à la prévention du côté de Sclessin.