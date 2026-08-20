Le meilleur choix en cas de départ d'Epolo ? Le Standard pense à un autre gardien de Pro League

Scott Crabbé, journaliste football
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Le meilleur choix en cas de départ d'Epolo ? Le Standard pense à un autre gardien de Pro League
Photo: © photonews
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Matthieu Epolo quittera-t-il le Standard cet été ? Si c'est le cas, la direction a plusieurs alternatives pour le suppléer entre les perches. L'une d'elles semble mener à Tobe Leysen, qui a montré ce qu'il avait dans le ventre à Louvain ces dernières saisons.

L'été dernier déjà, le Standard était tout proche de vendre Matthieu Epolo. Parmi les joueurs les plus susceptibles de rapporter des liquidités à une trésorerie qui en a toujours bel et bien besoin, le jeune gardien du cru était finalement resté à Sclessin.

Il entame ainsi sa troisième saison pleine chez les Rouches. Mais figurera-t-il encore dans le noyau à la fin du mercato ? Rien n'est encore certain. On a ainsi appris il y a une dizaine de jours que Valence le suivait de très près.

Le bon moment pour le vendre ?

Comme toujours, il faudra tenir compte de l'offre et de la demande. Avec une valeur de 8 millions d'euros estimée par Transfermarkt et un contrat de trois ans, Marc Wilmots ne bradera pas son joueur.

Mais si départ d'Epolo il y a, il est évidemment certain que le Standard recrutera un autre gardien. Et à ce sujet, Het Laatste Nieuws avance une piste. Selon le quotidien du nord du pays, la direction liégeoise ferait de Tobe Leysen l'une de ses alternatives favorites.

Tobe Leysen, futur gardien du Standard ?

Fort d'une formation qui n'est plus à présenter du côté de Genk, surtout en matière de gardiens, le frère de Fedde Leysen (Union Saint-Gilloise) a fait ses preuves à Louvain ces dernières saisons, se révélant comme l'un des gardiens les plus fiables du championnat.

Leysen semble prêt à franchir un palier. Le Standard n’est d’ailleurs pas le seul club à le suivre. Ces dernières semaines, Burnley avait également manifesté un intérêt concret. Le club anglais a toutefois recruté un autre gardien entre-temps. Un transfert outre-Manche semble donc provisoirement écarté. Le Standard en profitera-t-il ? Le jeu des chaises musicales continue en tout cas à se préparer.

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