"On sera dans un système hybride" : Edward Still joue cartes sur table pour le déplacement au Standard

Scott Crabbé, journaliste football
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"On sera dans un système hybride" : Edward Still joue cartes sur table pour le déplacement au Standard
Photo: © photonews
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La RAAL veut lancer sa saison à l'occasion du déplacement de demain soir au Standard. Edward Still attend un peu plus de régularité de la part de son équipe que face à La Gantoise.

C'est le paradoxe de ce début de saison de La Louvière : sur base de leur but marqué face à La Gantoise, les Loups n'ont rien d'un candidat à la descente ; mais sur base de leurs buts encaissés, la zone rouge pourrait encore longtemps leur coller aux basques.

Reste que le calendrier de début de saison n'avait rien d'évident avec ce déplacement à Anderlecht abordé de manière assez défensive, et ce match contre La Gantoise, démarré tambour battant, avant de retomber dans le rang.

Un groupe encore en rodage

"On sera dans un système hybride entre les deux", lance Edward Still en conférence de presse, cité par La Dernière Heure. "On doit être plus calme au ballon qu'à Anderlecht et plus sur la durée que face à Gand. On veut aussi progresser dans cette qualité au ballon et effacer les erreurs qui nous ont coûté cher".

Contre Gand, les Loups semblaient avoir les jambes coupées après ce 1-2 tombé sur une mauvaise sortie de Marcos Peano dès la reprise : "On a essayé de comprendre pourquoi on n'a pas réussi à réagir alors qu'on a connu une bonne première période. Mais cela reste un nouveau groupe et une nouvelle équipe et ils doivent se découvrir footballistiquement aussi. Il faut créer des liens dans le vestiaire".

Les adieux d'Alexis Beka Beka

Autre actualité chaude, le départ d'Alexis Beka Beka. Le maître à jouer français revient de très loin et aura retrouvé du plaisir chez les Loups, sans parvenir pour autant à s'y faire une place au soleil". D'où son transfert en Suisse, au FC Aarau.

Lire aussi… Vincent Euvrard tempère, au Standard : "On est dans un process qui va nous amener vers le Top 5"

"Chez nous, il n'aurait pas eu de rôle central. Vu son parcours et d'où il vient, il était important aussi qu'il prenne du temps de jeu et qu'il soit important dans un projet. Mais ce n'était possible chez nous", conclut Still.

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