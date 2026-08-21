La Coupe du monde des jeunes avec 211 pays, et... Israël - Palestine en match d'ouverture ?

Nouvelle lubie de Gianni Infantino : une Coupe du monde U15 avec les 211 États membres de la FIFA et un match d'ouverture entre Israël et la Palestine. Un projet finalement abandonné, malgré le soutien de nombreux sponsors.

Gianni Infantino est "un mégalomane", pour reprendre les termes du journaliste d'investigation français Romain Molina. Le président de la FIFA pense que sa position pourrait lui permettre d'arranger plusieurs conflits à travers le monde, grâce au football. Inimaginable, évidemment, mais le dirigeant helvético-italo-libanais a eu plusieurs idées pour parvenir à ses fins, mais aussi pour se rapprocher de ses fins économiques, toujours plus importantes.

Selon le média américain The Athletic, Gianni Infantino aurait notamment imaginé, en collaboration avec plusieurs investisseurs, la création et la diffusion d'une Coupe du monde U15 remaniée. Les 211 États membres de la FIFA auraient en effet pu participer à ce tournoi, présenté comme un véritable festival de football à vocation commerciale.

Cette idée s'inspire de la "Little League World Series", un tournoi international de baseball et de softball pour les jeunes. Parmi les soutiens de Gianni Infantino dans ce dossier, Carlos Rodriguez, ancien commissaire important de la Fédération mexicaine de football, mais aussi la société américaine Eldridge Industries, dont le directeur n'est autre que Todd Boehly, copropriétaire de Chelsea.

Le projet ne verra finalement pas le jour

L'idée aurait fait son bout de chemin, à tel point que des discussions auraient été menées avec ESPN, déjà diffuseur de la Little League World Series, pour retransmettre la compétition.

L'événement devait se tenir au complexe ESPN Wide World of Sports, un vaste campus de la chaîne sportive américaine situé près de Disney World à Orlando, en Floride. Une proximité expliquée par le fait que Disney est également propriétaire d'ESPN. Les cérémonies d'ouverture et de clôture devaient également avoir lieu à Disney World.





Dans sa grande quête de paix dans le monde, Gianni Infantino avait envisagé un match d'ouverture entre Israël et la Palestine, au terme duquel les dirigeants des deux pays auraient probablement dû s'enlacer comme les meilleurs amis du monde. Il n'en sera rien, puisque le projet a finalement été abandonné. Il fallait en effet l'approbation des 211 États membres de la FIFA. Peine perdue.