Rik De Mil lance un message à sa direction après le nul de La Gantoise contre Hibernian

La Gantoise n'a pas réussi à mieux faire qu'un partage sur un score nul et vierge à domicile face à Hibernian en barrages de la Conference League ce jeudi. Rik De Mil est clair : les Buffalos devront encore renforcer leur effectif. L'entraîneur gantois n'a pas caché ses attentes à ce sujet après la rencontre et a aussi livré son analyse du match.

La Gantoise a largement dominé, mais n'est pas parvenue à faire la différence. Comment Rik De Mil explique-t-il cela ? "À l'exception du penalty, nous pouvions difficilement concéder moins. Mais lorsque nous repoussons une équipe dans son camp, nous devons nous créer davantage d'occasions. On ne veut pas seulement avoir la possession."

"On peut certainement travailler cet aspect avec certains déplacements et certaines actions, mais c'est aussi en partie une question de qualité. Grâce à notre possession, nous les avons fait reculer jusqu'à une certaine ligne, mais ensuite, il nous a manqué de créativité ou de capacité à faire la différence pour nous créer des occasions. C'est là qu'il faut des joueurs capables de faire basculer un match. Il y a de la marge pour ajouter de la qualité à cet effectif", a-t-il ajouté selon le Nieuwsblad.

Rik De Mil réclame des renforts

Recruter de nouveaux joueurs semble alors indispensable pour améliorer la qualité de l'équipe. Rik De Mil en est conscient : "Nous en discutons également au sein du club. J'ai fait mon analyse il y a plusieurs semaines. Vergara a 19 ans, Cissé 18 ans et Seck 18 ans. Ce sont de jeunes joueurs avec beaucoup de potentiel, ce qui est réjouissant. Mais les objectifs du club ne sont pas modestes et, si nous voulons les atteindre, nous pouvons encore renforcer l'effectif."

Le manque d'efficacité des Buffalos leur a clairement fait défaut : "En deuxième période, nous devons évidemment tuer le match. L'efficacité est tellement importante dans ce genre de rencontres. Wilson aurait pu marquer, tout comme Cissé. L'une de ces occasions devait finir au fond."