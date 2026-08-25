Pourquoi cette semaine sera déjà décisive pour le football belge

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Cette semaine sera décisive pour plusieurs clubs belges engagés sur la scène européenne. Alors que Bruges et l’Union Saint-Gilloise connaissent déjà la compétition dans laquelle ils évolueront, Anderlecht et Saint-Trond joueront leur match retour des barrages d’Europa League ce jeudi. La Gantoise devra, de son côté, décrocher sa qualification pour la phase de ligue de la Conference League.

Cette semaine, les derniers verdicts des tours préliminaires de la Ligue des champions, de l’Europa League et de la Conference League vont tomber. Nous saurons ensuite quelles seront les 108 équipes (3x36) encore en lice pour décrocher un trophée européen cette saison.

Le Club Bruges est assuré de disputer la Ligue des champions, tandis que l’Union est certaine de jouer l’Europa League. Saint-Trond (après sa victoire 1-0 contre l’Omonia Nicosie) et Anderlecht (après son succès 0-3 sur la pelouse du Kairat Almaty) semblent également bien partis pour rejoindre l’Europa League. En cas de mauvaise surprise, ils pourront toutefois se rabattre sur la Conference League.

Une mission pour La Gantoise cette semaine

Pour La Gantoise, le mieux qu’elle puisse espérer est une qualification pour la Conference League. Pour y parvenir, elle ne devra pas perdre à Édimbourg après le partage 0-0 à domicile contre Hibernian.

Il sera important pour le coefficient belge que Gand parvienne à se qualifier. Cela permettrait aux clubs belges de disputer au total entre 34 et 38 matchs (si Saint-Trond et Anderlecht se qualifient pour l’Europa League) lors de la phase de ligue, avec autant d’occasions de récolter des points supplémentaires et de terminer le plus haut possible dans le classement à 36 équipes.

Le top 24 comme objectif ultime pour les cinq clubs belges

Atteindre le top 24 permet d’obtenir des points bonus supplémentaires. En revanche, le fait que l’Union SG n’ait pas réussi à se qualifier pour la Ligue des champions lui a déjà fait perdre l’occasion de récolter six points supplémentaires (soit 1,200 point une fois le total divisé par les cinq clubs belges).

En ce qui concerne la septième place, la situation semble plutôt favorable : l’écart avec les Pays-Bas est assez important. Cette position offrirait un meilleur ticket européen au troisième de Jupiler Pro League (ou au vainqueur de la Coupe s’il ne termine pas dans le top 3). Cependant, la différence entre la septième et la huitième place, actuellement occupée par la Belgique, reste assez limitée en matière de tickets européens.

La sixième place, en revanche, rapporte beaucoup plus, avec notamment deux tickets directs pour la Ligue des champions. Mais pour y parvenir, il faudra tenter de combler l’écart avec le Portugal, et cela ne s’annonce absolument pas facile.

Pour l’instant, la Belgique a déjà récolté 3,000 points cette saison, tandis que le Portugal en compte 4,000, creusant ainsi l’écart à 5,600 points. Si la Belgique veut dépasser le Portugal, elle aura besoin de La Gantoise en phase de ligue et d’au moins une équipe capable d’aller très loin dans la compétition. À moins que les clubs portugais ne réalisent soudainement de très mauvais résultats.

Le Club Bruges peut commencer à savoir à quoi s’attendre

De plus en plus d’équipes sont désormais assurées de participer à une phase de ligue précise. Les derniers tickets seront définitivement attribués au cours des trois prochains jours. Ici et là, des projections détaillées commencent déjà à être partagées avec les supporters.

En Ligue des champions, le parcours pourrait s’annoncer particulièrement corsé pour le Club Bruges. Les Blauw en Zwart seront placés dans le chapeau 2 lors du tirage au sort, mais avec le nouveau format de la Ligue des champions, cela a un peu moins d’importance qu’auparavant.

Un tirage extrêmement difficile pour le Club Bruges ou quelques adversaires "abordables" sur la route des Blauw en Zwart ?

Deux adversaires seront tirés dans chacun des chapeaux 1, 2, 3 et 4 : un à domicile et un à l’extérieur. Les chapeaux 1 et 2 sont en réalité presque exclusivement composés de cadors européens. Le PSG, le Bayern, Barcelone, Arsenal, Manchester City : difficile de déterminer quel serait l’adversaire le plus abordable dans ce premier chapeau.(@FootRankings)

Un tirage avec l’AS Roma, Manchester United, le RB Leipzig, Galatasaray, Stuttgart et le Celtic pourrait rendre la tâche très compliquée pour le Club Bruges. Mais les Blauw en Zwart pourraient tout aussi bien tomber sur le PSV, le Real Betis, Feyenoord, le Shakhtar Donetsk, le Slavia Prague et l’Hapoel Beer Sheva.

Le tirage au sort aura son importance, car terminer dans le top 24 sera une nouvelle fois essentiel pour le Club Bruges cette saison. Pour y parvenir, il faudra récolter environ neuf points en moyenne. Il vaudrait donc mieux avoir quelques adversaires abordables au programme.

À quoi peuvent s’attendre l’Union SG, Anderlecht, Saint-Trond (et Gand) lors de l’éventuelle phase de ligue ?

En Europa League, pour l’Union SG (et potentiellement Anderlecht et Saint-Trond), comme en Conference League, le tirage au sort pourrait réserver des adversaires très différents. En Europa League, la Juventus, le Bayer Leverkusen, l’AC Milan, Benfica, Marseille, Hoffenheim et Crystal Palace pourraient notamment figurer parmi les adversaires.

Même en Conference League, il pourrait encore y avoir de belles affiches pour le ou les clubs belges qui y participeraient, avec notamment l’Atalanta, le Sporting Braga, l’Ajax, les Glasgow Rangers, Monaco ou encore Brighton & Hove Albion.

Les dates à retenir, avec également un impact sur la Jupiler Pro League

Le tirage au sort de la Ligue des champions aura lieu le 27 août, tandis que ceux de l’Europa League et de la Conference League se dérouleront le 28 août.

Les dates des rencontres du Club Bruges sont les 8-10 septembre, 13-14 octobre, 20-21 octobre, 3-4 novembre, 24-25 novembre, 8-9 décembre, 19-20 janvier et 27 janvier.

Pour l’Union SG (et éventuellement Anderlecht et/ou Saint-Trond), les rencontres auront lieu les 16-17 septembre, 15 octobre, 22 octobre, 5 novembre, 26 novembre, 10 décembre, 21 janvier et 28 janvier. En Conference League, les dates sont les 15 et 22 octobre, les 5 et 26 novembre ainsi que les 10 et 17 décembre.

Cela signifie également que l’Union SG, Anderlecht et Saint-Trond joueront à coup sûr le dimanche en Jupiler Pro League lors de ces semaines européennes. Si La Gantoise parvient également à se qualifier, le calendrier du football belge sera ainsi beaucoup plus clairement établi. Une communication à ce sujet est prévue début septembre, une fois les matchs retour terminés.

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