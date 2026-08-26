Analyse Dennis Ayensa OUT, Andi Zeqiri IN au Standard ? Voici ce qui permet le retour du Suisse, trop cher en 2025

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
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Dennis Ayensa OUT, Andi Zeqiri IN au Standard ? Voici ce qui permet le retour du Suisse, trop cher en 2025
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Dennis Ayensa OUT... et Andi Zeqiri IN, au Standard ? Les Rouches pourraient rapatrier l'attaquant qui leur avait été prêté par le Racing Genk en 2024-2025, à nouveau en prêt. Le nom du Suisse, sur une voie de garage en Pologne, avait été noté par Marc Wilmots il y a quelques semaines. Le directeur sportif passe désormais à l'action pour renflouer le compartiment offensif de Vincent Euvrard.

Du mouvement dans le compartiment offensif du Standard, ce mercredi. Dennis Ayensa est en partance pour la Turquie, et la direction des Rouches a déjà ciblé son remplaçant en la personne d'Andi Zeqiri, un ancien de la maison.

Pour rappel, l'attaquant suisse avait été prêté par le Racing Genk lors de la saison 2024-2025 et s'était épanoui au Standard avec dix buts et quatre passes décisives en vingt-six apparitions. Le Matricule 16 n'avait toutefois pas voulu lever son option d'achat, fixée à plus de 3,5 millions d'euros, notamment en raison de son très imposant salaire qui se rapprochait du million d'euros brut par an dans le Limbourg.

Andi Zeqiri, l'opportunité parfaite

Le Limbourg, Andi Zeqiri l'a quitté l'été dernier pour rejoindre la Pologne et le Widzew Lodz, où il s'était engagé sur la base d'un contrat de quatre ans après s'être vu signifier à Genk qu'on ne comptait plus sur lui. Titularisé à six reprises en début de saison, il a progressivement perdu du temps de jeu et n'était déjà plus qu'un occasionnel remplaçant au mois de mai, avant de disparaître du groupe à la reprise.

Neuvième du championnat après cinq journées, le Widzew Lodz ne compte déjà plus sur le natif de Lausanne, qui a été mis sur le marché. Une aubaine pour le Standard, à la recherche d'un attaquant pouvant apporter rapidement une valeur ajoutée et avec une certaine expérience, comme c'était le cas de Dennis Ayensa. Une opportunité qui tombe à pic.

Marc Wilmots avait la piste sous le coude depuis un bout de temps

Marc Wilmots avait la piste Andi Zeqiri sous le coude depuis quelques semaines et l'a donc activée tout récemment. Les discussions tournent bel et bien autour d'un prêt de deux ans assorti d'une option d'achat, ce qui permet au Standard de ne pas prendre un trop grand risque et de rester dans les clous sur le plan financier, même s'il devra contribuer au règlement du salaire de l'international suisse à dix-huit reprises.

Zeqiri ne deviendrait que le deuxième prêt entrant de la nouvelle direction du Standard, après Bernard Nguene, pour qui le Matricule 16 avait finalement trouvé un accord avec l'OGC Nice quelques semaines plus tard dans le cadre d'un transfert définitif. Zeqiri, lui, veut se relancer, avait apprécié son passage à Sclessin et verrait un retour d'un bon œil.

Reste à s'entendre sur les détails, mais l'opération est en bonne voie. Vincent Euvrard devra évidemment trouver une autre solution pour le déplacement à Louvain ce samedi, mais Andi Zeqiri semble bien parti pour venir renforcer son noyau dans les prochains jours, en offrant un profil différent et peut-être plus en phase avec ceux que veut produire le T1 des Rouches.

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