Analyse Nouvelles têtes, talents à suivre : c'est la reprise pour le SL16 FC, qui peut enfin regarder vers le haut

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
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Nouvelles têtes, talents à suivre : c'est la reprise pour le SL16 FC, qui peut enfin regarder vers le haut
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La D1 FFA reprend ce mercredi. Malgré un premier déplacement délicat sur la pelouse de l'Olympic Charleroi, le SL16 FC pourra s'y montrer raisonnablement plus ambitieux, grâce à l'arrivée d'Antoine Mazure et à la dizaine de joueurs qui compte déjà une petite expérience avec le noyau A, que ce soit en stage ou en montant quelques fois au jeu. À la barre, Stéphane Guidi, qui rempile.

Avec un cinquième tour de Coupe de Belgique disputé le week-end dernier et regroupant la totalité des équipes engagées en D1 FFA, hors U23, ce n'est que ce mercredi que reprendra la première division amateur du football francophone, avant la deuxième journée qui débutera dès ce samedi soir.

Et cette saison, les formations "espoirs" risquent de jouer un rôle bien plus important que lors des précédents exercices, entre l'Union Saint-Gilloise qui veut concrétiser son investissement et l'évolution de son centre de formation, Charleroi qui était déjà passé tout près des Play-Offs la saison dernière et le Standard qui présente cette fois une équipe devant, à minima, s'écarter de la zone dangereuse assez rapidement.

Antoine Mazure, la recrue qui doit tout changer pour le SL16

Les espoirs Rouches, qui auront un premier match difficile avec un déplacement du côté de l'Olympic Charleroi, descendant de Challenger Pro League, ce vendredi soir, évoluent toujours sous la houlette de Stéphane Guidi, mais profiteront grandement de l'arrivée d'Antoine Mazure (27 ans), venu en tant que joueur d'expérience. Il faisait partie des tout meilleurs joueurs de D1 FFA la saison dernière, avec quinze buts et treize assists en vingt-six matchs sous les couleurs de Habay-la-Neuve.

Certains éléments de ce SL16 FC version 2026-2027 comptent déjà l'une ou l'autre apparition avec l'équipe première, à l'image de Yann Gboua, Bradley Nam James et bien sûr Charli Spoden, que Vincent Euvrard et la direction ont jugé bon de réintroduire dans le noyau U23 pour qu'il récupère du temps de jeu, lui qui avait été "promu" chez les A pour une montée de 23 minutes à Bruges.

De nombreux jeunes talents à surveiller

Une petite dizaine d'entre eux a également effectué la préparation avec l'équipe première et a pu emmagasiner un très bon bagage avant le début de la saison : pêle-mêle, Darryl Nkulikiyimana, Yanis Malamba, Ortega Gisa, Yhanis Onehese, Ange Kokora, Onésime Kalonji, Jordi Makiese, N'Famory Traoré ou encore Kelyan Kielo-Lezi. Les gardiens, Tom Poitoux et Quentin Durka ont eux aussi déjà goûté au noyau A d'une manière ou d'une autre.

Il y a eu des départs : Oregan Ravet (RFC Liège), Afonso N'Salambi (RFC Liège), Oscar Olivier (OHL U23), Joao Correia (Roulers), Mate Simicic (Keflavik, Islande), Henrique Sà (Moreirense, Portugal), André Racourt, Killian Lokembo, Aaron Wiggers (libres) et... Noa Sy, promu en équipe première, mais il y a aussi eu des arrivées :

Regarder vers le haut, mais surtout assurer la transition vers le noyau A

Antoine Mazure, donc, mais aussi Wiene Creemers (Saint-Trond), Jasper Palstermans (Antwerp), Ortega Gisa (Charleroi), Ilyas Orhan (Saint-Trond) et Diesse Kasuku (Louvain), ainsi que les promotions depuis le noyau U18 de Kjell Vanherf, Quadri Sule Lekan, Tarik Kilic, Kelyan Kielo-Lezi, Diego Da Silva Sousa, Yanis Malamba, Jordi Makiese, Sam Fraipont et Yhanis Onehese, certains ayant été cités ci-dessus comme présents durant le stage estival de l'équipe première et donc à surveiller en D1 FFA.

Lanterne rouge à l'issue de la phase classique la saison dernière, mais invaincu dans huit de ses dix matchs de play-downs avec cinq victoires à la clé, le SL16 FC continuera à travailler dans la continuité de ce que Stéphane Guidi avait construit, avec deux objectifs : obtenir de meilleurs résultats sur le plan collectif pour éviter de trop regarder vers le bas, et, le plus important, continuer d'assurer la promotion de jeunes talents vers les projecteurs de la D1A.

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