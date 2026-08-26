OFFICIEL : la RAAL se sépare de l’un des artisans de son retour dans l’élite du football belge

Mohamed Guindo quitte officiellement la RAAL et rejoint le FC Aarau, formation de deuxième division suisse. Le Malien avait été prêté à Clermont Foot en deuxième partie de saison lors du dernier exercice. Il avait rejoint les Loups en juillet 2024 et quitte le club avec 44 apparitions à son actif. Sous les couleurs louviéroises, le natif de Bamako a inscrit huit buts et délivré trois assists.

Le FC Aarau a présenté le parcours de son joueur via un communiqué publié sur son site web : "L’attaquant malien de 23 ans a été formé au sein du centre de formation du RSC Anderlecht, le club le plus titré de Belgique. Après un passage au FC Pro Vercelli, pensionnaire de troisième division italienne, il est revenu en Belgique, où il s’est illustré avec l’équipe réserve du SV Zulte Waregem en inscrivant 27 buts en 24 matchs."

"Par la suite, avec huit buts et trois passes décisives, il a largement contribué à la montée de la RAAL La Louvière en première division belge en 2025, avant d’être prêté au Clermont Foot 63, en deuxième division française, au cours de la saison dernière", a conclu le club.

Alors qu'il n'a disputé que 4 matchs de Ligue 2 avec Clermont Foot en deuxième partie de saison dernière, Mohamed Guindo espère désormais réussir à se relancer au FC Aarau.

Le FC Aarau, un club qui joue la montée en seconde division suisse

La saison dernière, le FC Aarau a terminé 2e de Challenge League et est passé tout proche d'une montée. Le club ambitionne clairement de retrouver l'élite. Un défi que connaît bien Mohamed Guindo puisqu'il a été un acteur majeur de la montée de la RAAL La Louvière dans l'élite du football belge lors de la saison 2024-2025. Il espère désormais retrouver du temps de jeu et un projet qui lui convient en signant au FC Aarau.





La RAAL La Louvière a tenu à adresser un dernier message à Mohamed Guindo : "On te souhaite le meilleur pour la suite de ta carrière, Mo’ !"