Officiel : Anderlecht dit adieu à César Huerta avec une annonce par la petite porte
Photo: © photonews
Arrivé au mois de janvier 2025, César Huerta rentreau Mexique un an et demi plus tard. Malgré cinq buts et trois passes décisives, l'ailier gauche de 25 ans ne sera jamais parvenu à s'imposer au Sporting d'Anderlecht, lui qui n'a pas encore disputé la moindre minute en match officiel depuis le début de la saison. Son départ du Lotto Park est désormais officiel.
Officiel : César Huerta quitte Anderlecht
Déjà accueilli en rockstar à son arrivée à Mexico, César Huerta était sur le point de revenir dans son ancien club de U.N.A.M. PUMAS. Le transfertest désormais officiel : Anderlecht l'a confirmé alors que le Sporting disputait son barrage retour d'Europa League contre le Kairat Almaty, un départ en catimini, à l'image du peu de considération que le club plaçait en son Mexicain ces derniers mois. Buteur à Courtrai dès son premier match, Huerta n'aura que rarement su concrétiser les promesses qui l'entouraient sur base de la réputation qu'il s'était forgée au Mexique.
César Huerta keert terug naar Mexico. L’ailier mexicain rejoint définitivement les Pumas UNAM. Bonne chance, Chino. 🟣⚪ pic.twitter.com/nvX1ODRmlt— RSC Anderlecht (@rscanderlecht) August 27, 2026
César Huerta est arrivé au Mexique
Le départ de César Huerta aux U.N.A.M. PUMAS devrait bien se conclure dans les prochains jours. L'ailier anderlechtois est arrivé à Mexico pour s'engager dans son ancien club. Il a déjà pu vérifier qu'il n'avait rien perdu de sa popularité en étant à l'origine d'un petit mouvement de foule à son arrivée dans le terminal de l'aéroport. Il revient au pays assez revanchard après sa première aventure à l'étranger : "A Anderlecht, on m'a fermé les portes, on ne comptait pas sur moi. Abandonner temporairement mon rêve a été la partie la plus difficile, mais PUMAS l'a rendu très facile", explique-t-il sur Fox Sports.
🐾😎 Llegó 'El Chino' Huerta a la CDMX para estampar su regreso a @PumasMX.— FOX (@somos_FOX) August 26, 2026
El mexicano consintió a los aficionados universitarios que se dieron cita en el AICM. ¡Una sonrisa de oreja a oreja! 😁
🎥: @FabrizioDC_ pic.twitter.com/3OdA6hJUA5
¡LLEGÓ EL “CHINO”! 🤩— TVC Deportes (@TVCDeportes) August 26, 2026
La afición puma recibe con porras y cánticos a César Huerta tras su breve paso por Europa y en su regreso al Club Universidad. 🔵🟡 pic.twitter.com/whitC6ujmg
Arrivé au mois de janvier 2025, César Huerta va rentrer au Mexique un an et demi plus tard. Malgré cinq buts et trois passes décisives, l'ailier gauche de 25 ans ne sera jamais parvenu à s'imposer au Sporting d'Anderlecht, lui qui n'a pas encore disputé la moindre minute en match officiel depuis le début de la saison. Son départ du Lotto Park sera officialisé très prochainement.
Ne pas le voir jouer lors des premiers matchs officiels de la saison était un message. Le fait que Tawfik Bentayeb prenne son numéro de maillot, le 21, en était un autre : César Huerta va bien quitter le Sporting d'Anderlecht cet été.
Relégué dans la hiérarchie des ailiers, le Mexicain de 25 ans, international à 27 reprises, se rapproche de plus en plus d'un retour dans son pays d'origine, selon les informations de nos confrères locaux de Super Deportivo.
L'U.N.A.M. PUMAS, qui l'avait vendu à Anderlecht contre deux millions d'euros en janvier 2025, ferait en effet tout pour le récupérer, malgré les intérêts du Club América, de Toluca et de Cruz Azul, trois autres grands clubs du pays, et serait bien parti pour.
Le départ de César Huerta sera bientôt officiel
Le club de la ville de Mexico devrait donc dépasser l'indemnité de deux millions d'euros proposée par Toluca, et s'aligner sur le salaire de 2,5 millions d'euros par an proposé par le Club América, club le plus titré de la zone CONCACAF (sept titres de champion continental).
Toujours d'après les sources de Super Deportivo, l'U.N.A.M. PUMAS aimerait boucler son arrivée avant la première journée de championnat et le déplacement à Tijuana prévu le samedi 29 août. Son transfert devrait donc se finaliser dans les prochains jours.
Arrivé au Lotto Park contre ce qui représentait à l'époque un tiers de sa valeur marchande, César Huerta n'aura jamais réussi à s'imposer au Sporting d'Anderlecht, lui qui compte cinq buts et trois passes décisives en trente-huit apparitions avec le club de la capitale.
🚨Pumas tiene negociaciones avanzadas para que el "Chino" Huerta regrese al club. ⬇️https://t.co/6A8m8U9uSd pic.twitter.com/M4D6TqtZH5— César Luis Merlo (@CLMerlo) August 25, 2026
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