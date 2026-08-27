Officiel : Anderlecht dit adieu à César Huerta avec une annonce par la petite porte

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Arrivé au mois de janvier 2025, César Huerta rentreau Mexique un an et demi plus tard. Malgré cinq buts et trois passes décisives, l'ailier gauche de 25 ans ne sera jamais parvenu à s'imposer au Sporting d'Anderlecht, lui qui n'a pas encore disputé la moindre minute en match officiel depuis le début de la saison. Son départ du Lotto Park est désormais officiel.