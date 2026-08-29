🎥 Fini le certificat médical : Parfait Guiagon fait déjà le show devant CR7

Parfait Guiagon a effectué hier ses débuts en Arabie saoudite. Et pour un joueur en manque de rythme, l'ancien meneur de jeu du Sporting Charleroi a déjà sorti les grigris.

Malgré ses bouderies à répétition, Parfait Guiagon avait repris la saison en force avec Charleroi, se faisant élire homme du match lors du dernier amical contre le Rayo Vallecano et lors de l'ouverture du championnat contre Louvain.

Mais la situation était devenue intenable pour tout le monde, avec comme climax ce clash avec Mehdi Bayat dans le tunnel du Mambourg. Guiagon était donc absent du groupe pour les deux matchs qui ont suivi à Lommel et contre Malines (avec deux victoires à la clé pour Charleroi).

Officiellement, le joueur était malade, sous certificat médical. Mais dans les faits, il négociait son transfert à Al-Taawoun. Si bien qu'il a annoncé son départ de Charleroi quelques jours avant l'officialisation du transfert et s'entraînait déjà avec ses nouveaux coéquipiers.

Nouvelle attraction de le Saudi Pro League ?

Si bien que ce week-end, il était déjà en action dans le championnat saoudien. Il faut dire que l'affiche était belle : Al-Taawoun jouait contre Al-Nasr, l'équipe de Cristiano Ronaldo ou encore Sadio Mané, champion en titre de Saudi Pro League.

Guiagon a débuté sur le banc, il est monté à la mi-temps alors que sa nouvelle équipe partageait, après avoir même ouvert le score. Cristiano Ronaldo a toutefois rapidement fait la différence en début de deuxième mi-temps, permettant à Al-Nassr de mener 2-1.



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Parfait Guiagon s'amuse déjà

Al-Taawoun a alors pu compter sur sa nouvelle recrue pour faire le show. Sur une phase de reconversion, Guiagon a carrément semé trois adversaires, avec deux petits ponts à la clé, dont un sur Joao Felix. Mais avec une perte de balle au bout du compte.

Parfait Guaigon 🇨🇮 est en feu pour son tout premier match avec Al Taawoun. 💨



(Charlouze représente) pic.twitter.com/ZHXBpBxVbv — SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) August 28, 2026

L'ancien milieu offensif n'a finalement pas réussi à aider ses nouveaux coéquipiers à revenir au score. Al-Taawoun s'incline donc 2-1 mais s'est peut-être bien trouvé sa nouvelle attraction.

