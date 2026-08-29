Dennis Ayensa, tout un symbole : les notes des joueurs du Standard après leur victoire à OHL

Non sans mal, le Standard s'est imposé sur la pelouse de Louvain ce samedi soir dans le cadre de la quatrième journée de Pro League. Les défenseurs latéraux ont peiné, les offensifs ont peu brillé, mais Ayensa a rassuré. Voici les notes attribuées aux Rouches pour cette rencontre.

Matthieu Epolo (5)

Pas menacé avant la pause. Attentif devant Gil, puis battu par George. Imprécis à plusieurs reprises dans ses relances.

Marlon Fossey (4)

Trop de centres concédés de son côté. Pas assez de justesse dans ses centres. Remplacé par Lawrence en fin de match.

Ibrahim Karamoko (6)



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Bonne gestion de la profondeur, a souvent couvert Fossey et a aussi contré des frappes. Une ouverture en jeu long qui méritait mieux.

Ibe Hautekiet (6)

Des interventions réussies. A aussi contré plusieurs tentatives. Une bonne prestation globale.

Gustav Mortensen (4)

Même réflexion que Fossey sur les centres concédés. Ses opposants directs donnent trop souvent une impression de facilité.

Alexis Trouillet (5)

Bien placé devant la défense, mais pas assez présent dans la récupération, notamment pendant les vagues louvanistes. Un peu de déchet aussi.

Rayan Touzghar (6)

De bonnes idées en possession, pas assez de tranchant en phase défensive. A cédé sa place à Fosso (60e) pour davantage cadenasser l'entrejeu.

Casper Nielsen (6)

Un penalty plein de sang-froid pour lancer le Standard. A toujours pris ses responsabilités, mais pas toujours avec la plus grande justesse.

Salieu Drammeh (5)

Trop vif pour Nyakossi sur la phase du penalty, mais a ensuite disparu des radars et n'a pas assez aidé Fossey défensivement.

Adnane Abid (6)

Ses deux occasions manquées avant la pause sont un axe de progression. Pourrait davantage aider Mortensen dans ses tâches défensives. Son assist pour Ayensa embellit sa prestation.

Bernard Nguene (6)

Intelligent pour passer devant Dussenne dès la 9e. Peu de bons ballons à se mettre sous la dent. De bonnes déviations.

Ryan Fosso (6)

Du physique à revendre. Son entrée a fait du bien à l'entrejeu. N'a pas connu les mêmes déboires qu'à Malines.

Dennis Ayensa (7)

Buteur moins de dix minutes après sa montée pour écarter définitivement sa déception de la semaine. Ses choix en déviation ont souvent été les bons. Très isolé en fin de match.

Non notés : Daan Dierckx, Henry Lawrence, Tobias Mohr.