Edward Still tient son premier point et se réjouit : "On sent les intentions de l'équipe"

Florent Malice
Florent Malice depuis l'Easi Arena
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Edward Still tient son premier point et se réjouit : "On sent les intentions de l'équipe"
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Il n'était pas sous pression, mais a tout de même dû se réjouir du premier point pris par son équipe. Edward Still restait positif après le partage à la maison face à Malines, même si la friabilité défensive des Loups est regrettable.

Voilà un point qui fait du bien à la RAAL, et qui doit en appeler d'autres. "C'est un point important", confirme Edward Still en conférence de presse d'après-match. "Et en même temps, il y a de la frustration, voire un goût de trop-peu qui ressort de ces quatre premiers matchs". 

Car la RAAL aurait probablement mérité un petit quelque chose en plus sur l'ensemble de son début de saison. "On sent bien les intentions de l'équipe, on sent qu'on est capable de mettre en danger nos adversaires", souligne Still, qui tient aussi à rappeler que La Louvière est en pleine reconstruction. 

Une RAAL en pleine reconstruction 

"Aujourd'hui, il y avait encore deux débutants dans l'équipe. C'est une chose d'apprendre à jouer ensemble, c'est une autre d'apprendre à gérer un match", continue le coach des Loups. "Par rapport à la saison passée, combien de titulaires sont encore là ? Et ceux-ci se retrouvent aussi entourés de nouveaux joueurs". 

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Bref : il est logique que cette équipe connaisse encore quelques ratés. "Les deux buts concédés peuvent être mieux gérés. Sur le 2-2, on est un peu loin de l'homme côté gauche. Mais parfois, il faut aussi juste saluer les bonnes actions adverses : ce que fait Van Meirvenne est superbe", pointe Edward Still. "Il y a parfois eu une accumulation d'erreurs individuelles, mais le bloc était bien en place. Nous ne concédons pas grand chose de concret". 

C'est tout le paradoxe de cette rencontre : Fred Vanderbiest, lui, sortait du match avec la sensation que le KV Malines... pouvait revendiquer mieux. "C'est un match équilibré. Ils ont eu la possession mais peu d'occasions réelles, tandis que nous avions cette sensation qu'en contre, il y avait toujours moyen de leur faire mal", conclut Still. 

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