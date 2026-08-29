La Gantoise lorgne sur un milieu de terrain évoluant dans le club de Mbappé

Lorenz Lomme
Fabien Chaliaud et Lorenz Lomme
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La Gantoise lorgne sur un milieu de terrain évoluant dans le club de Mbappé
Photo: © photonews
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La Gantoise ne chôme pas sur le marché des transferts. Les "Buffalos" lorgnent désormais sur un milieu de terrain évoluant en troisième division française, dans le club détenu par un certain Kylian Mbappé.

La Gantoise s'est déjà offert un joli coup ce samedi. Les "Buffalos" ont rapatrié Michel-Ange Balikwisha en Belgique. L’ailier international congolais est prêté pour une saison par le Celtic. L’accord comprend également une option d’achat.

Pour La Gantoise, il s’agit de la septième recrue de l'été. Le club avait auparavant attiré Mouhamed Ngom en provenance des Grasshoppers Zurich et Josué Vergara en provenance d’Auda. László Bénes a été transféré de l’Union Berlin, tandis que Kyrell Wilson a été recruté auprès des U21 de Swansea. Enfin, venus des compétitions belges, Lars Cooman (FC Knokke) et Christian Burgess (Union Saint-Gilloise) ont également rejoint la Planet Group Arena.

La prochaine recrue venue du club d'Mbappé ?

Zoumana Bagbema sera-t-il le prochain renfort à rejoindre la Cité des Artevelde ? Transferfeed évoque l'intérêt de La Gantoise pour ce milieu de terrain de 22 ans, évoluant au sein du club français de troisième division de Caen. Un club détenu par un certain Kylian Mbappé. Les "Buffalos" ne sont toutefois pas les seuls intéressés. Le FC Bâle et Göztepe sont également sur les rangs.

Le FC Bâle serait particulièrement concret dans ce dossier. Le club suisse aurait déjà formulé une offre de 1,5 million d'euros pour Bagbema. Le Stade Malherbe n’aurait reçu aucune autre proposition pour son joueur, ce qui place clairement Bâle en position de force dans ce dossier. Reste à voir si La Gantoise passera à l’action pour ce joueur possédant la double nationalité française et ivoirienne.

Formé au PSG

Zoumana Bagbema est sous contrat au Stade Malherbe de Caen jusqu’en juin 2028 et sa valeur serait actuellement estimée à 250.000 euros selon Transfermarkt. Le milieu de terrain axial a déjà disputé trois rencontres cette saison en troisième division française, délivrant une passe décisive.

Au total, Bagbema compte 23 apparitions sous le maillot de l'équipe première de Caen, pour un but et une passe décisive. Avec l’équipe réserve, il a disputé 30 matches pour 6 buts et 2 assists.

Zoumana Bagbema a effectué sa formation au Paris SG. En 2023, il a rejoint le Stade Malherbe Caen gratuitement. Le club normand pourrait donc réaliser une belle plus-value avec son transfert.

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