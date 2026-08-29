Un ancien gardien d'Anderlecht signe chez le tombeur de Saint-Trond en Europa League

Fabien Chaliaud, journaliste football
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Un ancien gardien d'Anderlecht signe chez le tombeur de Saint-Trond en Europa League
Photo: © photonews
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Après six années passées en Angleterre du côté de Blackburn Rovers, Luton Town et Charlton, Thomas Kaminski va retourner à Chypre où il a paraphé un contrat de deux ans avec l'Omonia Nicosie, avec lequel il disputera donc l'Europa League.

Thomas Kaminski a donc quitté l'Angleterre après six années passées au sein de trois clubs - Blackburn Rovers, Luton Town et Charlton. C'est désormais à l'Omonia Nicosie, club chypriote qui s'est qualifié ce jeudi pour le premier tour de l'Europa League après s'être offert le scalp de Saint-Trond, qu'il va défendre les cages. Il s'est engagé jusqu'en 2028.

Un départ inéluctable à Charlton

Cette arrivée constitue un nouveau chapitre dans la carrière particulièrement riche en clubs de Thomas Kaminski. Formé en Belgique, le gardien est notamment passé par le Germinal Beerschot, le KV Courtrai, La Gantoise et Anderlecht, avant de poursuivre son parcours à l’étranger. Il a également défendu les couleurs de l’Anorthosis Famagouste à Chypre, du FC Copenhague au Danemark, puis de Blackburn Rovers et de Luton Town en Angleterre.

L'été dernier, Thomas Kaminski avait rejoint Charlton et s’était rapidement installé comme titulaire. La saison dernière, il a disputé 37 renconrtes avec le club londonien en Championship. Son départ était toutefois devenu envisageable cet été, alors qu’il lui restait encore deux années de contrat avec Charlton.

Deuxième passage à Chypre

Pour l’Omonia, l’objectif est de renforcer la concurrence dans les buts. Le club travaillait depuis plusieurs semaines sur la piste menant à Kaminski et souhaitait attirer un gardien expérimenté capable de concurrencer le Brésilien Fabiano, voire de préparer sa succession.

Le choix de Kaminski n’est pas anodin. International belge, il a connu la Premier League avec Luton Town et possède une solide expérience du football anglais. Son passage à l’Omonia lui offre désormais l’occasion de retrouver Chypre, douze ans après son expérience à l’Anorthosis. Il avait disputé 30 rencontres avec le club basé à Famagouste.

L’Omonia mise donc sur un gardien expérimenté pour accompagner ses ambitions. Pour Kaminski, ce retour à Chypre constitue une nouvelle aventure, avec la perspective de retrouver rapidement un rôle important entre les poteaux, surtout avec la perspective d'évoluer en Europa League.

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