Deux clubs de Pro League se disputent le même attaquant : son prix pourrait rapidement grimper

La Gantoise s'intéresse à Lenny Joseph pour renforcer son attaque. Mais les Buffalos ne sont pas seuls : Genk et Feyenoord suivent le joueur.

La Gantoise s'intéresserait à Lenny Joseph, l'attaquant franco-haïtien de Ferencvaros. Selon Sacha Tavolieri, le joueur attire plusieurs clubs durant ce mercato estival. Genk et Feyenoord seraient sur le coup.

Genk avait tenté de recruter l'attaquant lors du mercato hivernal, mais aucun accord n'avait été trouvé. Le joueur figure en bonne place sur la liste des priorités du club limbourgeois. Feyenoord a manifesté son intérêt par l'intermédiaire de Dévy Rigaux.

Genk et La Gantoise aimeraient recruter Joseph

Passé par une partie de la formation du Paris Saint-Germain, l'attaquant a dû faire ses preuves au Puy puis à Boulogne pour atteindre le monde professionnel. C'est au FC Metz qu'il s'est révélé, avec des matchs disputés aussi bien en Ligue 1 qu'en Ligue 2. Un parcours et un profil qui intéressent Genk et La Gantoise.

Après son passage à Metz, il a rejoint Grenoble, où il a poursuivi son développement en deuxième division française. Ses prestations lui ont valu un transfert au début de l’année 2025 vers le Ferencvaros, un club qui joue chaque année le titre national en Hongrie et participe régulièrement aux compétitions européennes.

Une bonne saison à Ferencvaros



Il est encore sous contrat avec le club hongrois jusqu’à la mi-2028, ce qui place le Ferencvaros en position de force à la table des négociations. Selon Transfermarkt, sa valeur marchande est estimée à deux millions d’euros, même si le montant du transfert pourrait grimper en raison de l’intérêt de plusieurs clubs.