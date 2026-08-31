Réaction C'est un ancien Mauve qui le dit : Louis Patris pointe la grande différence entre l'Union et Anderlecht

Scott Crabbé, journaliste football
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C'est un ancien Mauve qui le dit : Louis Patris pointe la grande différence entre l'Union et Anderlecht
Photo: © photonews
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Par rapport à sa période anderlechtoise, Louis Patris connaît des derbies bruxellois plus heureux avec l'Union. Celui d'hier soir n'a pas fait exception à la règle. Le Gembloutois le confirme : les ingrédients qui font le succès du club sont toujours bien présents au Parc Duden.

Renforcé par le mercato, mis en confiance par l'excellent début de saison en Europe, conforté par les les principes de Vitor Bruno, c'est un Anderlecht bien différent de l'équipe en plein marasme qui en avait pris cinq dans le buffet au Parc Duden pour la dernière de la saison, il y a à peine trois mois.

Et pourtant, l'Union ne lui en a pas moins donné une leçon de maîtrise collective et d'intensité au cœur du jeu à son rival, mettant en lumière les prochains axes de travail du Sporting sur le chemin de son renouveau.

Un refrain connu 

"On a dominé, on s’est créé des occasions, on aurait même pu marquer pluscsue ces trois buts, mais on est content du résultat", sourit Louis Patris à notre micro.

Ce qui a fait la différence ? L'ancien du Sporting a son idée sur a question : "L’envie et la mentalité. Quand on voit Anderlecht, ils ont une meilleure équipe que l’année passée mais ce qui fera toujours la force de l’Union, c’est la mentalité et l’intensité. Il y a vraiment cette atmosphère ici qui fait que les joueurs deviennent comme ça et c’est aussi ce que le club recherche année après année".

L'Union ne dévie pas de sa feuille de route

Le scénario va-t-il encore se répéter ? Les inquiétudes ne sont pas encore totalement effacées avec la perte de cadres dans toutes les lignes. De Kjell Scherpen à Promise David en passant par Christian Burgess ou la blessure de Ross Sykes, c'est encore une fois orpheline d'une bonne partie de son épine dorsale que l'Union aborde la fin de l'été. Sans compter que Mohammed Fuseini, absent de la feuille de match  hier, devrait lui aussi partir.

Lire aussi… Santi Garcia doit briser la malédiction : le top 3 des transferts d'Anderlecht n'est composé que de flops

Malgré ça, le staff a encore le choix des armes. "C'est un mystère mais c'est ce qui fait l'Union. Ce ne sont pas les joueurs, qui vont et viennent. C'est le recrutement qui veut ça et qui fonctionne bien".

Et voilà les Saint-Gillois confrontés à une semaine à trois matchs avec le déplacement à Saint-Trond  remis à mercredi :  "Il y en a d’autres qui arrivent après avec l’Europe. Ce sera bien pour voir si on est prêt pour ces semaines-là mais on sait ce que c’est car on y était l’année passée. Mais maintenant place à Saint-Trond et Charleroi et on verra après pour l’Europe".

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