OFFICIEL : Christiaan Ravych quitte le Cercle de Bruges et rejoint un top club de Pro League
Photo: © photonews
Genk est à la recherche de renforts en défense. Sur le flanc droit, mais aussi dans l'axe. Le Racing est d'ailleurs sur le point d'aller piocher au Cercle de Bruges. Un profil expérimenté dans notre championnat qui apportera son leadership à l'arrière-garde limbourgeoise.
"Ce n’est pas un adieu, mais un au revoir" : Christiaan Ravych fait ses adieux au Cercle de Bruges
Christiaan Ravych a fait ses adieux au Cercle de Bruges via un communiqué publié par les Groen en Zwart : "Je me souviens encore très bien de mon arrivée chez les Espoirs du Cercle de Bruges à l’âge de 18 ans, après avoir reçu un appel de Jimmy De Wulf. Après toutes ces années, je peux vraiment décrire le Cercle comme une famille."
"Dès ma première minute, je me suis senti le bienvenu. Je tiens à remercier toutes les personnes au sein du Cercle, et bien sûr tous les supporters pour leur soutien. Je ne l’oublierai pas de sitôt. Ce n’est pas un adieu, mais un au revoir", a-t-il conclu.
OFFICIEL : Christiaan Ravych quitte le Cercle de Bruges et rejoint un top clbu de Pro League
Christiaan Ravych quitte officiellement le Cercle de Bruges et rejoint le KRC Genk, a annoncé le club limbourgeois ce mardi. Le défenseur central né à Courtrai évoluait sous les couleurs des Groen en Zwart depuis juillet 2021, d'abord avec les U21 et ensuite avec l'équipe première un an plus tard.
Le nouveau Limbourgeois s'est montré ravi de cette signature : "J’ai vraiment hâte de relever ce nouveau défi. Le KRC Genk est un grand club avec de l’ambition. Tout est réuni ici pour me permettre de donner le meilleur de moi-même. Avec le Cercle, j’ai vécu une saison dans le haut du classement et j’ai pu goûter à l’Europe. Je veux tout donner pour y retourner."
Christiaan Ravych is a Genkie 💙#riseabove pic.twitter.com/mJ70GHULIb— KRC Genk (@KRCGenkofficial) September 1, 2026
Genk est à la recherche de renforts en défense. Sur le flanc droit, mais aussi dans l'axe. Le Racing est d'ailleurs sur le point d'aller piocher au Cercle de Bruges. Un profil expérimenté dans notre championnat qui apportera son leadership à l'arrière-garde limbourgeoise.
La fin de mercato est agitée à la CEGEKA Arena. Alors que Zakaria El Ouahdi est sur le départ (il a d'ailleurs fait ses adieux au public local avec une émotion non dissimulée), le noyau est sur le point de compter un nouveau défenseur.
Het Laatste Nieuws affirme ainsi que la direction est en négociations (très) avancées avec le Cercle de Bruges pour le transfert de Christiaan Ravych. L'opération serait pratiquement bouclée, il ne resterait plus que quelques détails à régler.
Un réel attachement pour le Cercle mais une déception de ne pas porter le brassard
L'une des raisons de son départ du Cercle était son espoir (vain) de porter le brassard de capitaine en l'absence d'Hannes Van Der Bruggen, blessé depuis plusieurs semaines.
Avec près de 140 rencontres en Groen en Zwart et cinq ans d'ancienneté, celui qui a su se faire une place dans l'équipe première après avoir commencé en espoirs pensait pouvoir prétendre au brassard. Mais Lars Friis a préférer le confier à Geoffrey Kondo en ce début de saison, ce qui serait à l'origine d'une certaine frustration.
Une option supplémentaire dans l'arrière-garde pour Jess Thorup
Originaire de Kuurne, il est d'origine ukrainienne par son père et kazakhe par sa mère, mais possède la nationalité belge et a déjà évolué avec les U21 nationaux. Genk va donc récupérer un joueur belge supplémentaire.
Ravych est évalué à 2,50 millions par Transfermarkt, une somme que le Racing peut aisément mettre, d'autant que le joueur entrait dans sa dernière année de contrat en Venise du Nord. L'un de ses derniers faits d'arme en Groen en Zwart restera donc cette égalisation sur le fil lors du match d'ouverture de la saison au Standard.
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