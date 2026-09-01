OFFICIEL : Christiaan Ravych quitte le Cercle de Bruges et rejoint un top club de Pro League

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Genk est à la recherche de renforts en défense. Sur le flanc droit, mais aussi dans l'axe. Le Racing est d'ailleurs sur le point d'aller piocher au Cercle de Bruges. Un profil expérimenté dans notre championnat qui apportera son leadership à l'arrière-garde limbourgeoise.