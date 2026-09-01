OFFICIEL : un concurrent en moins pour Mike Penders à Chelsea

Fabien Chaliaud, journaliste football
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OFFICIEL : un concurrent en moins pour Mike Penders à Chelsea
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Robert Sánchez quitte Chelsea pour Côme. Si Mike Penders a aussi vu Emiliano Martinez arriver dans ses pattes entretemps, il restera au moins le numéro 2 dans la hiérarchie des "Blues".

Le mercato des gardiens de Chelsea a connu un nouveau rebondissement. Robert Sánchez quitte Stamford Bridge et rejoint officiellement Côme, où il est prêté pour une saison. Un départ qui était devenu inévitable après l’arrivée d’Emiliano Martínez en provenance d’Aston Villa. L’Espagnol de 28 ans, arrivé à Chelsea en 2023, comptait 112 apparitions avec les "Blues" et faisait notamment partie des équipes qui ont remporté la Conference League et la Coupe du monde des clubs.

Concurrent de Jean Butez en Italie

À Côme, Robert Sánchez va tenter de relancer sa carrière en Serie A sous les ordres de son compatriote Cesc Fàbregas. Son arrivée intervient alors que le club italien devait réorganiser son secteur des gardiens, notamment après le départ de Noel Törnqvist vers Monza. Mais le gardien titulaire de la saison dernière, que l'on connaît forcément en Belgique pour ses passages à Mouscron à l'Antwerp, Jean Butez, risque de faire grise mine. A moins que lui aussi ne soit partant dans les dernières heures de ce mercato estival.

Penders souffle

Mais le départ de Robert Sánchez a forcément des répercussions sur un autre gardien de Chelsea : Mike Penders. Le jeune Belge, troisième gardien au Mondial, avait été recruté par les "Blues" au Racing Genk et considéré comme l’un des grands espoirs européens à son poste. Il voit sa situation évoluer favorablement. Après le départ de Sánchez, Mike Penders devient le principal concurrent d'Emiliano Martínez pour le poste de numéro un.

Une évolution qui n’était pas forcément attendue il y a encore quelques semaines, alors que Mike Penders avait pourtant envoyé des signaux encourageants. De retour à Chelsea après son prêt à Strasbourg, il a impressionné par sa qualité dans le jeu au pied, un élément particulièrement important dans les principes de Xabi Alonso.

Le Belge a d’ailleurs officiellement débuté avec Chelsea en Coupe de la Ligue contre Luton Town, alors que l’arrivée d'Emiliano Martínez venait tout juste d’être annoncée.

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Projet à long terme

L’arrivée du gardien argentin, qui reste sur plusieurs saisons de grande qualité à Aston Villa, ne garantit évidemment pas une place de titulaire à Mike Penders. Mais le départ de Sánchez change clairement la donne : le jeune Diable rouge n'est plus confronté à la concurrence de deux gardiens expérimentés, mais seulement d'un seul. Cela laisse à penser que Chelsea continue toujours bien d'envisager Mike Penders comme une pièce importante de son projet à long terme. Pour le Belge, la porte vers le poste de numéro un vient donc de s’entrouvrir, même s'il faudra encore patienter un bon moment avant qu'elle ne s'ouvre définitivement.

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