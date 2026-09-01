Un gardien de Monaco en route vers le Cercle ?

Fabien Chaliaud, journaliste football
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Un gardien de Monaco en route vers le Cercle ?
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La collaboration entre le Cercle Bruges et Monaco continue de tourner à plein régime. Après avoir prêté son numéro 2 Maxime Delanghe à Willem II, l'association pourrait compenser ce départ avec l'arrivée du troisième gardien du club du Rocher.

Le Cercle Bruges pourrait encore accueillir un gardien dans les dernières heures du mercato. Après avoir officialisé le départ de Maxime Delanghe, prêté à Willem II, où il doit compenser la blessure de Thomas Didillon, passé par le Cercle, Seraing, Genk et Anderlecht. 

Les "Groen en Zwart" cherchent potentiellement une solution de rechange à Gaëtan Coucke entre les perches. Et celle-ci pourrait venir de l’AS Monaco, un club auquel le Cercle est évidemment lié.

Selon les informations de L’Equipe, Yann Liénard, troisième gardien du club de la Principauté, est susceptible d'être loué cette saison au Cercle Bruges. L’opération permettrait au jeune portier français d'avoir plus de chance de trouver du temps de jeu, alors qu’il n’a encore jamais réellement eu l’occasion de s’exprimer entre les perches de l’équipe première monégasque.

Quelques sélections en équipes d'âge de la France

Âgé de 23 ans, Yann Liénard est arrivé à Monaco en 2019, après avoir évolué dans plusieurs clubs de la région marseillaise. Il a ensuite gravi les échelons au sein de l’académie monégasque et s’est progressivement rapproché du groupe professionnel. Il compte également plusieurs sélections avec les équipes de jeunes françaises, notamment chez les U19 et les U20.

Son arrivée au Cercle s’inscrirait parfaitement dans la logique du partenariat entre les deux clubs. La formation belge constitue depuis plusieurs années une véritable plateforme de développement pour les jeunes joueurs de Monaco. Cet été encore, plusieurs éléments ont effectué le chemin inverse entre les deux clubs.

D'abord une prolongation avec Monaco

Mais avant de rejoindre Bruges, Yann Liénard doit d’abord prolonger son contrat avec Monaco. C’est une condition posée par le club monégasque, puisque le gardien entre dans sa dernière année de contrat. L’objectif est clair : sécuriser son avenir avant de lui permettre d’aller chercher du temps de jeu ailleurs.

Le dossier pourrait donc se décanter rapidement. Pour le Cercle, ce prêt offrirait une solution supplémentaire dans les buts en cas de pépin avec Gaëtan Coucke. Pour Liénard, il lui permettrait de s'offrir une expérience dans un autre cadre et peut-être d'obtenir un peu de temps de jeu, notamment via la Coupe de Belgique dans un premier temps.

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