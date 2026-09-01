Un nouveau Japonais en Pro League : un attaquant de Gamba Osaka va débarquer à Charleroi

Fabien Chaliaud, journaliste football
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Un nouveau Japonais en Pro League : un attaquant de Gamba Osaka va débarquer à Charleroi
Photo: © photonews
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Charleroi devrait annoncer dans les prochaines heures l'engagement de l'attaquant japonais Gaku Nawata. Un talent prometteur qui a été élu meilleur joueur du dernier championnat d'Asie U17 et surtout un beau pari pour l'avenir.

Alors qu'il trône en tête de la Jupiler Pro League, le Sporting Charleroi ne chôme pas sur le marché des transferts, alors que celui-ci se refermera ce jeudi soir. Les "Zèbres" s’apprêtent à accueillir une deuxième nouvelle tête en l’espace de quelques jours. Après avoir officialisé l’arrivée de Triston Rowe, prêté par Aston Villa avec une option d’achat, le club carolo devrait boucler une nouvelle opération similaire ce mercredi, à la veille de la fermeture du mercato.

Un pari sur l'avenir

Cette fois, selon La DH, c’est du Japon que vient le renfort. Gaku Nawata va débarquer au Mambourg en provenance du Gamba Osaka, sauf improbable retournement de situation. À seulement 20 ans, le jeune attaquant japonais est considéré comme l’un des talents prometteurs de sa génération et représente un pari sur l’avenir pour les Zèbres.

Un doublé en finale du championnat d'Asie U17

Gaku Nawata s’était notamment illustré en 2023 lors du championnat d’Asie des moins de 17 ans. Avec le Japon, il avait remporté la compétition et s’était particulièrement distingué en finale face à la Corée du Sud, en inscrivant un doublé. Une prestation qui lui avait permis de décrocher le titre de meilleur joueur du tournoi.

Son profil polyvalent a également de quoi séduire Charleroi. Capable d’évoluer à la pointe de l’attaque, mais aussi sur un côté, Nawata peut apporter différentes solutions offensives à Mario Kohnen. Le Japonais possède par ailleurs déjà une première expérience du football européen : il avait effectué un essai à l’Ajax Amsterdam l’été dernier, preuve que son potentiel avait déjà attiré l’attention de plusieurs clubs du Vieux Continent. Notons que Gaku Nawata ne serait que le deuxième Japonais de l'histoire à porter la tunique zébrée, après Ryota Morioka qui avait défendu les couleurs du Sporting, entre janvier 2019 et août 2024.

Un transfert préparé de longue date

Le arrivée de Gaku Nawata intervient alors que Charleroi doit composer avec plusieurs absences dans son secteur offensif. La blessure au pied d’Antoine Bernier, contractée lors du déplacement à Courtrai, devrait notamment éloigner le joueur des terrains durant plusieurs semaines. De quoi donner l’impression que le recrutement de Nawata est directement lié à ce contretemps.

Dernier transfert entrant

Pourtant, ce serait aller un peu vite en besogne. Toujours selon La DH, le Sporting suivait le jeune Japonais depuis un certain temps déjà, et l’intérêt carolo avait même été révélé par la presse japonaise dès samedi, avant la rencontre face à Courtrai.

Le timing de cette arrivée est donc plutôt une coïncidence qu’un transfert dans l'urgence. Sauf surprise de dernière minute, Gaku Nawata devrait néanmoins être le dernier renfort entrant du matricule 22 durant ce mercato. Le Sporting aura donc misé sur deux profils jeunes et à fort potentiel pour compléter son effectif dans cette dernière ligne droite.

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