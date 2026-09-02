Bloqué... parce qu'il est Belge ? Quel avenir pour Adriano Bertaccini, qui n'a pas quitté Anderlecht ?

On évoquait son départ depuis quelques semaines. Plusieurs clubs se sont intéressés à ses services et se sont même montrés particulièrement concrets. Mais Adriano Bertaccini est toujours un joueur du Sporting d'Anderlecht alors que le mercato estival vient de fermer ses portes dans une bonne partie des championnats. Quelles sont désormais les perspectives pour l'ancien avant-centre du RFC Liège et de Saint-Trond ?

Danylo Sikan a commencé la saison avec cinq buts en Europa League, Mihajlo Cvetkovic en a marqué trois et Tawfik Bentayeb était la priorité d'un Antoine Sibierski qu'il a bien connu du côté de l'ESTAC Troyes. Une question se pose : quid d'Adriano Bertaccini au Sporting d'Anderlecht ?

Arrivé en provenance de Saint-Trond l'été dernier contre 5,5 millions d'euros, le Carolo de naissance signait initialement pour évoluer dans une attaque à deux têtes, ce qui n'a jamais vraiment été le cas chez les Mauves. Parfois aligné seul en pointe, parfois sur un côté, de plus en plus souvent sur le banc, Bertaccini n'a jamais pu prester dans les conditions qui lui sont le plus favorables.

Les perspectives s'amenuisent pour Adriano Bertaccini

Monté au jeu en toute fin de match à cinq reprises depuis le début de la saison et laissé sur le banc à l'Union, l'attaquant de 26 ans avait offert la victoire à Anderlecht dans le temps additionnel contre la RAAL La Louvière. Pas de quoi voir son temps de jeu augmenter pour autant.

Ni en pointe, en raison de la concurrence évoquée ci-dessus, ni sur les ailes, où Oliver Antman et Marten Winkler sont arrivés (en considérant Lukas Ambros comme un numéro 10) et où Joshua Nga Kana et Jayden Onia Seke font leurs premiers pas en équipe première. Les deux jeunes de 17 ans représentent l'avenir et joueront beaucoup, tandis qu'Anderlecht n'a pas dépensé huit millions d'euros pour deux nouveaux ailiers afin de les laisser sur le banc.

Les horizons sont donc encore plus bouchés qu'il y a quelques semaines pour Adriano Bertaccini, dont l'entourage a effectivement cherché une porte de sortie cet été. Problème : les exigences financières du Sporting d'Anderlecht, qui voulait récupérer son investissement et qui a écarté plusieurs offres, jugées insuffisantes.





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Trop cher pour Servette, Schalke 04 et le Hertha Berlin

En Suisse, le FC Servette se montrait par exemple très concret depuis quelques semaines. Une offre est arrivée sur la table des dirigeants anderlechtois, qui ont rétorqué qu'ils accepteraient un prêt payant d'un million d'euros assorti d'une option d'achat fixée à trois millions d'euros et qui ont joué à la surenchère jusqu'à la dernière minute. De trop pour Servette, qui a finalement ouvert une autre piste après avoir discuté pendant trois bonnes semaines du transfert d'Adriano Bertaccini.

Il y avait aussi la Bundesliga avec Schalke 04 qui, selon nos informations, aurait également pu attirer l'ancien du RFC Liège dans le cadre d'un prêt payant. Mais pour le club de la Ruhr, Anderlecht aurait demandé jusqu'à quatre millions d'euros d'option d'achat ainsi que 20 % sur la future revente de Bertaccini ! Schalke a dépensé 2,5 millions d'euros pour l'ensemble de son mercato estival et n'avait donc clairement pas cet argent.

À l'échelon inférieur, le Hertha Berlin s'était aussi intéressé à ses services, mais s'est heurté au même mur financier et a finalement jeté son dévolu sur Gustaf Nilsson. Restait l'intérêt du CSKA Moscou, bien réel, mais absent de toute compétition européenne cette saison et évoluant dans un pays où la situation géopolitique est évidemment compliquée.

Resté... parce qu'il est Belge ?

Alors que le mercato a fermé ses portes aux douze coups de minuit dans pas mal de pays, dont les plus intéressants, Adriano Bertaccini est resté à quai au Lotto Park. Sans réelle option. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2029, il restera donc au Sporting d'Anderlecht au moins jusqu'au mois de janvier, en tentant de convertir ses rares opportunités de se montrer en arguments pour faire changer d'avis son entraîneur Vitor Bruno sur sa situation.

Une autre question se pose lorsque l'on regarde le mercato entrant du RSCA : Lukas Ambros (République tchèque), Oliver Antman (Finlande), Tawfik Bentayeb (Maroc), Marten Winkler (Allemagne), Giulian Biancone (France), Oleg Reabciuk (Moldavie) et Léo Petrot (France) sont arrivés. Dans le sens des départs, Nathan De Cat, Yari Verschaeren et Thorgan Hazard, trois Belges qui étaient systématiquement dans le groupe.

Malgré Jayden Onia Seke et Joshua Nga Kana, le Sporting d'Anderlecht se rapproche donc de la limite de joueurs belges ou formés en Belgique sur une feuille de match, fixée à 6. Se dire que le RSCA s'est montré aussi exigeant pour ne pas perdre un nouveau joueur belge est donc plausible. Dans le même ordre d'idées, Mario Stroeykens est resté malgré des intérêts étrangers et une situation similaire. Deux joueurs dont on devrait encore entendre parler au mercato hivernal.