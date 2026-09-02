OFFICIEL : Majeed Ashimeru quitte le Sporting d'Anderlecht

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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OFFICIEL : Majeed Ashimeru quitte le Sporting d'Anderlecht
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Après plus de cinq ans à Anderlecht, Majeed Ashimeru quitte officiellement le club bruxellois. Le milieu de terrain ghanéen et les Mauves ont trouvé un accord pour mettre fin à leur collaboration.

"Le RSC Anderlecht et le milieu de terrain Majeed Ashimeru (28 ans) ont trouvé un accord pour mettre fin d’un commun accord au contrat du joueur, qui courait encore jusqu’à la fin de cette saison", a expliqué le Sporting d’Anderlecht dans un communiqué.

Les Mauves expliquent que le joueur n’entrait plus dans les plans sportifs d’Anderlecht depuis déjà un certain temps. Le joueur est désormais prêt à franchir une nouvelle étape dans sa carrière.

Un prêt à La Louvière la saison dernière

La saison dernière, alors qu’il était dans une voie de garage chez les Mauves, Majeed Ashimeru avait été prêté à un autre club de Pro League, La Louvière. Il a au total disputé neuf rencontres avec les Loups avant de revenir à Anderlecht cet été.

Majeed Ashimeru avait rejoint Anderlecht à l’été 2021 en provenance de Salzbourg. À son actif, il compte pas moins de 129 matchs sous les couleurs bruxelloises. Il a aussi inscrit neuf buts et délivré six assists. Il restera inévitablement l’un des visages connus par les supporters anderlechtois de ces dernières années, malgré une fin d’aventure compliquée.

Majeed Ashimeru désormais libre de tout contrat

Le Ghanéen est désormais libre de tout contrat. Il peut choisir de s’engager où il le souhaite. À 28 ans, il espère rebondir en rejoignant une équipe ambitieuse et prête à lui offrir sa chance, surtout. Le natif d’Accra est clairement à la recherche de temps de jeu.

Lire aussi… Un transfert record, trois fois Joueur Moldave de l'année : qui est Oleg Reabciuk, nouveau back d'Anderlecht?

Quitter Anderlecht semblait inévitable pour lui, même s’il lui restait un an de contrat, afin de poursuivre sa carrière dans la bonne direction. Une saison supplémentaire chez les Mauves aurait simplement été une saison de plus où il aurait été écarté du projet.

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