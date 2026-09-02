Pas trois, mais bien deux nouveaux médians à Anderlecht

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La direction du Sporting d'Anderlecht, via Antoine Sibierski, s'active sérieusement pour renforcer le milieu de terrain dans ces dernières heures du mercato. Après l'officialisation de Romeo Amane, Thelo Aasgaard pourrait également signer au Lotto Park dans les prochaines heures. Une indemnité de 6 millions d'euros est évoquée. Cela mettrait fin au dossier Ilias Koutsoupias.