Les premiers mots de Romeo Amane sous les couleurs d’Anderlecht : "Je crois en moi et en mon talent"



Photo: Royal Sporting Club Anderlecht

Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google! Santi García ne rejoindra finalement plus que probablement pas Anderlecht. Malgré des négociations poussées avec Gil Vicente, les Bruxellois n'ont pas réussi à trouver un accord avec le club portugais, qui réclamait environ huit millions d'euros et 20 % sur une future revente. Le Sporting pourrait désormais se tourner vers Romeo Amane, milieu ivoirien du Rapid Vienne.



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