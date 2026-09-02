Anderlecht n’a pas terminé son mercato : Antoine Sibierski cherche encore un défenseur

Le mercato d’Anderlecht n’est pas encore terminé. Après avoir renforcé son milieu de terrain avec Romeo Amane et alors que l’arrivée d’Ilias Koutsoupias est également attendue, Antoine Sibierski souhaite encore recruter un défenseur central.

Les solutions sont peu nombreuses en défense et Anderlecht ne peut pas se permettre de multiplier les blessures. Avec Guilian Biancone et Léo Pétrot, Vitor Bruno dispose de deux options expérimentées, mais derrière eux, le choix est nettement plus limité.

La blessure de Lucas Hey entre en ligne de compte

La situation de Lucas Hey suscite notamment quelques interrogations. Le Danois, arrivé en 2025 en provenance du FC Nordsjælland, est actuellement blessé et ne semble par ailleurs plus totalement assuré de sa place dans les plans sportifs du club.

Le besoin de renforcer la concurrence en défense centrale se fait donc sentir. Anderlecht ne veut pas se retrouver dans une situation où une seule blessure ou suspension entraînerait immédiatement un manque d’expérience. Les jeunes défenseurs du noyau pourraient avoir leur chance à terme, mais le club bruxellois semble préférer s’offrir une garantie supplémentaire.

Cela correspond également à la manière dont Antoine Sibierski aborde ce mercato. Le Français tente non seulement d’améliorer la qualité du noyau, mais aussi de le rendre plus équilibré. Après plusieurs départs, Anderlecht cherche donc encore à se renforcer à différents postes.

Romeo Amane et Ilias Koutsoupias pour renforcer le milieu

Romeo Amane doit apporter plus d’impact dans les duels et de présence physique. Ilias Koutsoupias va également rejoindre Anderlecht. Le Grec de 25 ans doit offrir plus de possibilités à Vitor Bruno dans l’entrejeu et permettre une plus grande rotation. Ce double renfort n’est pas anodin après la manière dont Anderlecht a été dominé physiquement lors de sa défaite 3-0 face à l’Union.



Lire aussi… OFFICIEL : Majeed Ashimeru quitte le Sporting d'Anderlecht›

Ces derniers jours, Antoine Sibierski s’est également attelé à dégraisser le noyau. Moussa N'Diaye a rejoint le Werder Brême sous la forme d’un prêt, tandis que Cédric Hatenboer a définitivement quitté Anderlecht pour le Sparta Rotterdam. Des départs qui ont libéré de la place pour accueillir de nouveaux visages.

Arnau Comas était également une piste

Anderlecht s’était déjà intéressé à Arnau Comas pour renforcer le cœur de sa défense. La piste menant au défenseur du Deportivo La Corogne n’a finalement pas abouti. Arnau Comas a préféré poursuivre son aventure en Espagne et y défendre ses chances.

Antoine Sibierski doit donc se tourner vers une autre piste pour renforcer la défense centrale. À l’approche de la fin du mercato, Anderlecht souhaite encore recruter un défenseur afin d’offrir plus de solutions à Vitor Bruno et de pallier une éventuelle blessure ou suspension.

Les arrivées de Romeo Amane et Ilias Koutsoupias ne devraient donc pas nécessairement mettre un terme au mercato anderlechtois. Si Antoine Sibierski trouve encore un défenseur qui correspond aux attentes sportives et financières du club, Anderlecht semble prêt à boucler un dernier renfort.