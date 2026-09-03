Anouar Ait El Hadj restera finalement à l'Union : quel avenir pour le joueur dans le club bruxellois ?

Anouar Ait El Hadj souhaitait quitter l'Union Saint-Gilloise cet été pour se lancer dans un nouveau défi. Le milieu offensif était notamment tout proche de rejoindre le Dynamo Houston, mais son transfert en MLS ne s'est finalement pas conclu. Il restera donc à Bruxelles et devra retrouver sa place dans les plans de David Hubert. Quel avenir désormais pour Anouar Ait El Hadj ? L'Union Saint-Gilloise pourrait avoir bien besoin de lui.

Les Bruxellois se retrouvent face à un casse-tête assez particulier. L'Union compte actuellement 28 joueurs dans son noyau A, mais seulement neuf d'entre eux sont Belges. Parmi eux figurent également les gardiens remplaçants Vic Chambaere et Keo Boets. Louis Patris, Denzel De Roeve, Rob Schoofs et Kamiel Van De Perre sont les autres joueurs belges susceptibles d'occuper un rôle important.

Derrière eux, les possibilités deviennent particulièrement limitées. Ilan Hurtevent est un jeune attaquant issu de la formation du club, mais pour le reste, l'Union doit principalement se tourner vers son équipe espoirs. Un élément qui prend toute son importance à l'approche de la campagne européenne.

Anouar Ait El Hadj presque indispensable pour la liste européenne

Pour sa campagne européenne, l'Union doit en effet tenir compte des règles concernant l'inscription des joueurs. Un nombre suffisant de joueurs formés localement doit figurer sur la liste. Si le club ne dispose pas du nombre nécessaire de joueurs répondant à ces critères, la taille de son noyau européen sera réduite.

Dans ce contexte, la présence d'Anouar Ait El Hadj sur la liste européenne semble presque évidente. Le milieu de terrain est non seulement belge, mais il possède également les qualités nécessaires pour réellement obtenir du temps de jeu. Sa situation est donc bien différente de celle d'un jeune joueur qui serait uniquement inscrit afin de remplir les critères administratifs.

Et c'est toute l'ironie de son mercato estival. Anouar Ait El Hadj avait clairement fait savoir qu'il souhaitait relever un nouveau défi. Après ses passages à Anderlecht, Genk et à l'Union, le milieu de terrain estimait être prêt à découvrir autre chose. "Je suis prêt et je veux relever un nouveau défi", avait-il notamment expliqué. Dans le même temps, Anouar Ait El Hadj avait assuré qu'il continuerait à tout donner s'il devait finalement rester à l'Union. Cette dernière promesse pourrait désormais prendre toute son importance.



Lire aussi… Anouar Ait El Hadj est toujours à l'Union : une porte s'est refermée›

Anouar Ait El Hadj s'est mis lui-même en difficulté

Sportivement, Anouar Ait El Hadj n'a pas vraiment renforcé sa position ces dernières semaines. En raison de ses envies de départ clairement affichées, David Hubert n'a jusqu'à présent pas fait appel à lui lors des rencontres officielles. Une situation qui a permis à d'autres joueurs de saisir leur chance.

Besfort Zeneli en a notamment pleinement profité. Le Suédois a réalisé un excellent début de saison et semble désormais avoir solidement installé sa place dans le onze de départ. D'autres nouveaux venus ont également eu l'occasion de se montrer.

Anouar Ait El Hadj se retrouve donc confronté à un problème qu'il devra lui-même résoudre. Il souhaitait partir afin de trouver de nouvelles perspectives, mais ses envies d'ailleurs lui ont finalement fait perdre du terrain dans la concurrence. L'Union ne doit toutefois pas oublier ce que le milieu de terrain est capable d'apporter.

De titulaire régulier à indésirable ? Pas si vite

La saison dernière, Anouar Ait El Hadj était loin d'être un joueur secondaire. Il a disputé 45 rencontres toutes compétitions confondues et inscrit trois buts en championnat de Belgique ainsi qu'un en Ligue des Champions. Son moment le plus marquant est d'ailleurs intervenu sur la scène européenne, lorsqu'il avait inscrit un superbe but au terme d'une action individuelle lors de la victoire historique de l'Union sur la pelouse du PSV (1-3).

C'est précisément ce profil dont l'Union pourrait à nouveau avoir besoin. Le club bruxellois s'apprête à vivre une saison chargée, avec plusieurs compétitions à disputer. Dans ce contexte, disposer de joueurs capables de créer quelque chose entre les lignes n'est certainement pas un luxe. D'autant plus lorsque ce joueur peut également être inscrit comme joueur formé en Belgique.

Reste désormais à savoir comment David Hubert gérera la situation. L'entraîneur avait déjà expliqué qu'Anouar Ait El Hadj continuait à se comporter de manière professionnelle et que, tant qu'il resterait à l'Union, il devrait se mettre au service de l'équipe. Le milieu de terrain dispose donc d'une opportunité pour retrouver progressivement une place dans les plans de son entraîneur.