Anouar Ait El Hadj restera finalement à l'Union : quel avenir pour le joueur dans le club bruxellois ?

Anouar Ait El Hadj restera finalement à l'Union : quel avenir pour le joueur dans le club bruxellois ?
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Anouar Ait El Hadj souhaitait quitter l'Union Saint-Gilloise cet été pour se lancer dans un nouveau défi. Le milieu offensif était notamment tout proche de rejoindre le Dynamo Houston, mais son transfert en MLS ne s'est finalement pas conclu. Il restera donc à Bruxelles et devra retrouver sa place dans les plans de David Hubert. Quel avenir désormais pour Anouar Ait El Hadj ? L'Union Saint-Gilloise pourrait avoir bien besoin de lui.

Les Bruxellois se retrouvent face à un casse-tête assez particulier. L'Union compte actuellement 28 joueurs dans son noyau A, mais seulement neuf d'entre eux sont Belges. Parmi eux figurent également les gardiens remplaçants Vic Chambaere et Keo Boets. Louis Patris, Denzel De Roeve, Rob Schoofs et Kamiel Van De Perre sont les autres joueurs belges susceptibles d'occuper un rôle important.

Derrière eux, les possibilités deviennent particulièrement limitées. Ilan Hurtevent est un jeune attaquant issu de la formation du club, mais pour le reste, l'Union doit principalement se tourner vers son équipe espoirs. Un élément qui prend toute son importance à l'approche de la campagne européenne.

Anouar Ait El Hadj presque indispensable pour la liste européenne

Pour sa campagne européenne, l'Union doit en effet tenir compte des règles concernant l'inscription des joueurs. Un nombre suffisant de joueurs formés localement doit figurer sur la liste. Si le club ne dispose pas du nombre nécessaire de joueurs répondant à ces critères, la taille de son noyau européen sera réduite.

Dans ce contexte, la présence d'Anouar Ait El Hadj sur la liste européenne semble presque évidente. Le milieu de terrain est non seulement belge, mais il possède également les qualités nécessaires pour réellement obtenir du temps de jeu. Sa situation est donc bien différente de celle d'un jeune joueur qui serait uniquement inscrit afin de remplir les critères administratifs.

Et c'est toute l'ironie de son mercato estival. Anouar Ait El Hadj avait clairement fait savoir qu'il souhaitait relever un nouveau défi. Après ses passages à Anderlecht, Genk et à l'Union, le milieu de terrain estimait être prêt à découvrir autre chose. "Je suis prêt et je veux relever un nouveau défi", avait-il notamment expliqué. Dans le même temps, Anouar Ait El Hadj avait assuré qu'il continuerait à tout donner s'il devait finalement rester à l'Union. Cette dernière promesse pourrait désormais prendre toute son importance.

Lire aussi… Anouar Ait El Hadj est toujours à l'Union : une porte s'est refermée

Anouar Ait El Hadj s'est mis lui-même en difficulté

Sportivement, Anouar Ait El Hadj n'a pas vraiment renforcé sa position ces dernières semaines. En raison de ses envies de départ clairement affichées, David Hubert n'a jusqu'à présent pas fait appel à lui lors des rencontres officielles. Une situation qui a permis à d'autres joueurs de saisir leur chance.

Besfort Zeneli en a notamment pleinement profité. Le Suédois a réalisé un excellent début de saison et semble désormais avoir solidement installé sa place dans le onze de départ. D'autres nouveaux venus ont également eu l'occasion de se montrer.

Anouar Ait El Hadj se retrouve donc confronté à un problème qu'il devra lui-même résoudre. Il souhaitait partir afin de trouver de nouvelles perspectives, mais ses envies d'ailleurs lui ont finalement fait perdre du terrain dans la concurrence. L'Union ne doit toutefois pas oublier ce que le milieu de terrain est capable d'apporter.

De titulaire régulier à indésirable ? Pas si vite

La saison dernière, Anouar Ait El Hadj était loin d'être un joueur secondaire. Il a disputé 45 rencontres toutes compétitions confondues et inscrit trois buts en championnat de Belgique ainsi qu'un en Ligue des Champions. Son moment le plus marquant est d'ailleurs intervenu sur la scène européenne, lorsqu'il avait inscrit un superbe but au terme d'une action individuelle lors de la victoire historique de l'Union sur la pelouse du PSV (1-3).

C'est précisément ce profil dont l'Union pourrait à nouveau avoir besoin. Le club bruxellois s'apprête à vivre une saison chargée, avec plusieurs compétitions à disputer. Dans ce contexte, disposer de joueurs capables de créer quelque chose entre les lignes n'est certainement pas un luxe. D'autant plus lorsque ce joueur peut également être inscrit comme joueur formé en Belgique.

Reste désormais à savoir comment David Hubert gérera la situation. L'entraîneur avait déjà expliqué qu'Anouar Ait El Hadj continuait à se comporter de manière professionnelle et que, tant qu'il resterait à l'Union, il devrait se mettre au service de l'équipe. Le milieu de terrain dispose donc d'une opportunité pour retrouver progressivement une place dans les plans de son entraîneur.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Union SG
Anouar Ait El Hadj

Plus de news

LIVE : Anderlecht ne fait pas le break, Courtrai touche le poteau ! (1-0) Live

LIVE : Anderlecht ne fait pas le break, Courtrai touche le poteau ! (1-0)

21:56
Il faudra mieux faire, mais Anderlecht assure l'essentiel face à la lanterne rouge

Il faudra mieux faire, mais Anderlecht assure l'essentiel face à la lanterne rouge

22:22
Anouar Ait El Hadj est toujours à l'Union : une porte s'est refermée

Anouar Ait El Hadj est toujours à l'Union : une porte s'est refermée

12:30
2
Vitor Bruno ne fait pas de changements malgré la défaite à l'Union

Vitor Bruno ne fait pas de changements malgré la défaite à l'Union

19:57
Anderlecht va bien effectuer un dernier transfert entrant ce jeudi !

Anderlecht va bien effectuer un dernier transfert entrant ce jeudi !

20:19
Nicolas Raskin pas assez "hypé" ? Manchester United, la Roma et les autres n'ont pas bougé

Nicolas Raskin pas assez "hypé" ? Manchester United, la Roma et les autres n'ont pas bougé

22:04
Une bataille jusqu'aux dernières heures pour Malick Fofana : son ancien coach ne comprend pas son choix

Une bataille jusqu'aux dernières heures pour Malick Fofana : son ancien coach ne comprend pas son choix

21:40
Acheté 10 millions, capitaine puis envoyé à Anderlecht : que s'est-il passé avec Omobamidele ?

Acheté 10 millions, capitaine puis envoyé à Anderlecht : que s'est-il passé avec Omobamidele ?

19:00
Vincent Kompany visé ? José Mourinho tacle le Bayern Munich et la Bundesliga

Vincent Kompany visé ? José Mourinho tacle le Bayern Munich et la Bundesliga

21:20
Coup dur pour Arnaud Bodart : OHL a fait son choix pour remplacer Tobe Leysen

Coup dur pour Arnaud Bodart : OHL a fait son choix pour remplacer Tobe Leysen

20:53
Charleroi va se séparer d'une recrue de l'été : direction la Challenger Pro League

Charleroi va se séparer d'une recrue de l'été : direction la Challenger Pro League

20:40
Quatre matchs, quatre cartons jaunes : Kevin Mac Allister déjà menacé, "Même à l'entraînement, il prend jaune"

Quatre matchs, quatre cartons jaunes : Kevin Mac Allister déjà menacé, "Même à l'entraînement, il prend jaune"

18:00
OFFICIEL : Arthur Vermeeren fait son grand retour en Jupiler Pro League

OFFICIEL : Arthur Vermeeren fait son grand retour en Jupiler Pro League

20:11
OFFICIEL : Ousseynou Niang quitte l'Union Saint-Gilloise et rejoint un autre club de Pro League

OFFICIEL : Ousseynou Niang quitte l'Union Saint-Gilloise et rejoint un autre club de Pro League

17:35
Aucun joueur de Premier League ne fait mieux : la statistique impressionnante concernant Thomas Meunier

Aucun joueur de Premier League ne fait mieux : la statistique impressionnante concernant Thomas Meunier

19:40
OFFICIEL : un jeune talent japonais débarque à Charleroi

OFFICIEL : un jeune talent japonais débarque à Charleroi

17:20
1
Anderlecht choque ses supporters avec ses nouveaux prix pour l'Europa League

Anderlecht choque ses supporters avec ses nouveaux prix pour l'Europa League

15:00
5
OFFICIEL : un "gamin" de Neerpede quitte Anderlecht pour rejoindre un club de Pro League

OFFICIEL : un "gamin" de Neerpede quitte Anderlecht pour rejoindre un club de Pro League

16:00
Live mercato (03/09) : Gabriel Martinelli quitte Arsenal, un club de Pro League en discussions avancées avec l'AS Monaco pour Samuel Nibombé

Live mercato (03/09) : Gabriel Martinelli quitte Arsenal, un club de Pro League en discussions avancées avec l'AS Monaco pour Samuel Nibombé

18:45
Samuel Gueulette fait ses adieux à La Louvière : "Je garderai toujours ce club dans mon cœur"

Samuel Gueulette fait ses adieux à La Louvière : "Je garderai toujours ce club dans mon cœur"

18:30
"Content du noyau" au Standard, comment Vincent Euvrard va-t-il agencer son attaque ? "On a de la flexibilité" Interview

"Content du noyau" au Standard, comment Vincent Euvrard va-t-il agencer son attaque ? "On a de la flexibilité"

16:40
Charleroi fixé pour l'Union, mais pas encore sur son huis clos : voici quand tombera le verdict

Charleroi fixé pour l'Union, mais pas encore sur son huis clos : voici quand tombera le verdict

17:00
Un an après son départ de Bruges : Chemsdine Talbi pourrait déjà changer de club

Un an après son départ de Bruges : Chemsdine Talbi pourrait déjà changer de club

16:20
Romelu Lukaku avait refusé l'ultime offre de Naples : voici ce que le club lui proposait

Romelu Lukaku avait refusé l'ultime offre de Naples : voici ce que le club lui proposait

14:40
"Il pourrait bientôt jouer" : Vincent Euvrard fait le point sur Andi Zeqiri et l'infirmerie du Standard Interview

"Il pourrait bientôt jouer" : Vincent Euvrard fait le point sur Andi Zeqiri et l'infirmerie du Standard

14:44
Un artiste sur et en-dehors des terrains, buteur au Mondial : qui est Thelo Aasgaard, recrue surprise du RSCA?

Un artiste sur et en-dehors des terrains, buteur au Mondial : qui est Thelo Aasgaard, recrue surprise du RSCA?

13:00
OFFICIEL : Jeremy Mbambi fait son retour en Belgique et quatre clubs étaient sur le coup

OFFICIEL : Jeremy Mbambi fait son retour en Belgique et quatre clubs étaient sur le coup

14:00
Les images faisaient peur : le Barça annonce le verdict pour Jesse Bisiwu

Les images faisaient peur : le Barça annonce le verdict pour Jesse Bisiwu

14:20
Joli coup pour l'Olympic Charleroi : un ancien du Standard rejoint les Dogues

Joli coup pour l'Olympic Charleroi : un ancien du Standard rejoint les Dogues

13:30
Anderlecht ne recrute pas que sur le terrain : un véritable ténor pour défendre Marc Coucke

Anderlecht ne recrute pas que sur le terrain : un véritable ténor pour défendre Marc Coucke

10:30
Un international congolais présent au Mondial débarque de Bundesliga en Jupiler Pro League

Un international congolais présent au Mondial débarque de Bundesliga en Jupiler Pro League

12:00
Un Anderlechtois frustre Vitor Bruno : "Je n'arrive pas à tirer le meilleur de lui"

Un Anderlechtois frustre Vitor Bruno : "Je n'arrive pas à tirer le meilleur de lui"

09:30
Il ne jouerait pas l'Europe, mais Anderlecht pourrait encore attirer un joueur en cas de départ

Il ne jouerait pas l'Europe, mais Anderlecht pourrait encore attirer un joueur en cas de départ

10:00
Le président du LOSC tacle Thomas Meunier : "Je l'adore, mais..."

Le président du LOSC tacle Thomas Meunier : "Je l'adore, mais..."

11:30
🎥 Vincent Kompany a dû apprécier : le tifo complètement fou d'Osnabrück face au Bayern Munich

🎥 Vincent Kompany a dû apprécier : le tifo complètement fou d'Osnabrück face au Bayern Munich

11:00
Officiel : Anderlecht a enregistré son dernier renfort sur le gong, et gratuitement !

Officiel : Anderlecht a enregistré son dernier renfort sur le gong, et gratuitement !

07:18

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 5
Lommel SK Lommel SK 04/09 FC Bruges FC Bruges
Charleroi Charleroi 05/09 Union SG Union SG
KV Malines KV Malines 05/09 Westerlo Westerlo
Standard Standard 05/09 Antwerp Antwerp
STVV STVV 05/09 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 06/09 La Gantoise La Gantoise
KV Courtrai KV Courtrai 06/09 Zulte Waregem Zulte Waregem
Anderlecht Anderlecht 06/09 KRC Genk KRC Genk
SK Beveren SK Beveren 06/09 OH Louvain OH Louvain

Dernières réactions

Pogi Pogi a propos de Bloqué... parce qu'il est Belge ? Quel avenir pour Adriano Bertaccini, qui n'a pas quitté Anderlecht ? Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Anderlecht choque ses supporters avec ses nouveaux prix pour l'Europa League Pogi Pogi a propos de Anouar Ait El Hadj est toujours à l'Union : une porte s'est refermée Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de OFFICIEL : un jeune talent japonais débarque à Charleroi Pogi Pogi a propos de Raskin en route vers un transfert en toute fin de mercato ? Accord conclu entre les Rangers et un club turc 051961rouche 051961rouche a propos de Pas un, pas deux, mais trois nouveaux milieux de terrain au Sporting d'Anderlecht ? Eric Stevens Eric Stevens a propos de Surprise : le Sporting d'Anderlecht annonce l'arrivée d'un capitaine en Ligue 1 ! JoBg JoBg a propos de Anderlecht n’a pas terminé son mercato : Antoine Sibierski cherche encore un défenseur den strep den strep a propos de Kevin Mac Allister s'est résigné : "Apparemment, je ne suis pas assez bon pour un championnat du top" Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de OFFICIEL : Charleroi a trouvé son nouvel latéral droit Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved