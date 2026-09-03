Joli coup pour l'Olympic Charleroi : un ancien du Standard rejoint les Dogues

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Joli coup pour l'Olympic Charleroi : un ancien du Standard rejoint les Dogues
Photo: © photonews
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Libre depuis son départ du Standard de Liège (fin de contrat), Alexandro Calut a trouvé un nouveau défi. Le latéral gauche de 23 ans s'est officiellement engagé avec l'Olympic Charleroi, qui évolue en troisième division belge.

Alexandro Calut a trouvé un nouveau club. Libre depuis son départ du Standard de Liège, le défenseur de 23 ans s'est engagé avec l'Olympic Charleroi. Les Dogues ont annoncé son arrivée ce jeudi 3 septembre, lors de la dernière journée du mercato en Belgique.

De la Pro League à la D1 FFA

Le choix peut surprendre puisque Calut évoluait récemment dans le football professionnel. L'Olympic a quitté la Challenger Pro League la saison dernière et évolue en D1 FFA. Le club carolo récupère un joueur habitué à des niveaux supérieurs, sans débourser le moindre euro en indemnité de transfert.

Le Standard de Liège ne voulait pas le prolonger

Le Standard avait décidé de ne pas prolonger le contrat de son arrière gauche. Depuis le 1er juillet, Calut était libre de signer où il le souhaitait. Sa valeur marchande est estimée à 400.000 euros par le site Transfermarkt. Pour les Dogues, l'occasion était belle de renforcer leur effectif avec un joueur encore jeune, mais qui possède plusieurs saisons dans les jambes.

Formé dans des clubs de Jupiler Pro League

Calut n'arrive pas sans expérience. Formé du côté du Sporting Charleroi et du KRC Genk, il a poursuivi son parcours au Standard. En 2024, les Rouches l'avaient envoyé en prêt à Oud-Heverlee Louvain. Au fil de ces différentes étapes, le latéral gauche a accumulé 34 apparitions en Pro League et 22 rencontres en Challenger Pro League.


Son arrivée à l'Olympic marque un nouveau virage dans sa carrière. Calut descend de plusieurs échelons, mais il devrait trouver une place plus importante et l'occasion d'enchaîner les minutes. L'Olympic récupère un renfort qui connaît très bien le football belge. Le club voudra remonter en Challenger Pro League la saison prochaine.

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