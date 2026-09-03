OFFICIEL : Jeremy Mbambi fait son retour en Belgique et quatre clubs étaient sur le coup
Photo: Walfoot
Un an après son départ de La Gantoise pour l'Italie, Jeremy Mbambi fait son retour en Belgique. Le défenseur central de 18 ans a suscité l'intérêt de Malines, où il est passé durant sa formation, mais aussi de Beveren et Westerlo. Il s'engage finalement à Saint-Trond.
OFFICIEL : Jeremy Mbambi fait son retour en Belgique et quatre clubs étaient sur le coup
Saint-Trond a gagné la bataille pour Jeremy Mbambi. Suivi par plusieurs clubs de Jupiler Pro League cet été, le défenseur central de 18 ans a posé ses valises chez les Trudonnaires. Son arrivée a été annoncée cet après-midi, au lendemain de sa visite médicale.
Le jeune international belge U18 quitte l'Italie, où il évoluait depuis un an et demi. Mbambi n'a disputé qu'une seule rencontre avec l'équipe première du Pisa SC depuis son départ de La Gantoise. À Saint-Trond, le défenseur tentera de gagner du temps de jeu et pourrait découvrir la Conference League.
Saint-Trond remporte la course pour signer Jeremy Mbambi
Parti en Italie dès le plus jeune âge, l'international belge U18 Jeremy Mbambi attirait les convoitises de plusieurs clubs belges lors de ce mercato estival. Quatre clubs de Jupiler Pro League se sont manifestés, et c'est le seul qui est qualifié pour une coupe d'Europe, Saint-Trond, qui s'est attaché ses services.
Le défenseur central a réussi sa visite médicale ce mercredi et sera officialisé très prochainement, le mercato fermant ses portes dans à peine plus de 24 heures en Belgique. Belle recrue talentueuse pour les Trudonnaires, qui voudront confirmer leur belle saison dernière.
Un an après son départ de La Gantoise pour l'Italie, Jeremy Mbambi pourrait déjà faire son retour en Belgique. Le défenseur central de 18 ans suscite l'intérêt de Malines, où il est passé durant sa formation, mais aussi de Beveren et Westerlo. Son transfert marquerait la fin d'un mercato animé pour les Mbambi, puisque ses deux petits frères ont également changé de club cet été.
Le mercato estival s'active pour la famille Mbambi. Cela avait commencé avec le benjamin, Jeoffrey Mbambi (15 ans), tout jeune attaquant qui a quitté le centre de formation du Royal Antwerp en début d'été pour rejoindre celui du Club de Bruges, et son équipe U18.
Il y a quelques jours, c'était au tour de Jediaél Mbambi (17 ans) de quitter le Bosuil. Le défenseur central, passé par le centre de formation de Malines, a signé son premier contrat professionnel à l'AS Saint-Etienne et pourrait rêver d'effectuer ses grands débuts chez les professionnels en France.
Le mercato des Mbambi pourrait désormais se poursuivre, dans les prochains jours, avec le transfert de l'aîné de la famille, Jeremy Mbambi (18 ans). Selon nos informations, le défenseur central et international belge chez les U18 devrait quitter Pise, un an après avoir rejoint le club en provenance de La Gantoise contre 500.000 €.
Jeremy Mbambi se dirige vers un retour en Belgique
Et c'est un retour au pays qui se dessine pour l'ancien du centre de formation de Malines et de l'Antwerp, puisque trois clubs de notre Pro League seraient intéressés par ses services.
Parmi eux, Malines, où la famille Mbambi est passée à ses débuts, mais aussi Saint-Trond, Westerlo et Beveren. Des clubs qui pourraient offrir au joueur de 18 ans ses grands débuts en première division, lui qui n'a disputé qu'un match de Coupe d'Italie avec Pise contre le Torino en 2025 et qui a surtout fait ses gammes en prêt à l'US Città di Pontedera, en Série C.
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