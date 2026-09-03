OFFICIEL : Jeremy Mbambi fait son retour en Belgique et quatre clubs étaient sur le coup

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Un an après son départ de La Gantoise pour l'Italie, Jeremy Mbambi fait son retour en Belgique. Le défenseur central de 18 ans a suscité l'intérêt de Malines, où il est passé durant sa formation, mais aussi de Beveren et Westerlo. Il s'engage finalement à Saint-Trond.