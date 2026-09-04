Comment remplacer Carlos Forbs ? Trois changements dans le groupe de Bruges

Trois changements dans la sélection du Club de Bruges par rapport à la défaite à La Gantoise. Carlos Forbs est suspendu, tandis qu'Axl De Corte et Wout Verlinden ne sont pas repris. Argus Vanden Driessche, Lynnt Audoor et le tout jeune Tian Nai Koren, 17 ans, figurent, eux, bien dans le noyau concocté par Ivan Leko avant cette rencontre face à un promu en forme, qui a glané sept points lors de ses quatre premiers matchs en D1A.

Le Club Bruges a annoncé sa sélection pour le déplacement à Lommel de ce vendredi soir. Par rapport à la défaite à La Gantoise, trois changements sont à signaler : Carlos Forbs, exclu, est évidemment absent, au même titre qu'Axl De Corte et Wout Verlinden (choix). Ils sont remplacés par Argus Vanden Driessche, Lynnt Audoor et Tian Nai Koren.

Pour le reste, Ivan Leko a convoqué le même groupe qu'il y a quelques jours. Yann Sommer et Nordin Jackers sont à nouveau les deux gardiens expérimentés de la sélection, tandis que Vanden Driessche est emmené comme option supplémentaire.

En défense, Hanbeom Lee, Brandon Mechele, Hugo Siquet, Kyriani Sabbe et Joaquin Seys sont présents. Samba Coulibaly est également dans le groupe. Au milieu de terrain, Hans Vanaken, Hugo Vetlesen, Freddie Potts, Cheveyo Tsawa et Félix Lemaréchal sont reconduits dans l'effectif qu'intègre Lynnt Audoor.

Tian Nai Koren (17 ans) dans la sélection du Club de Bruges

En attaque, le Club devra donc faire sans Carlos Forbs. Nicolò Tresoldi, Jan Virgili, Romeo Vermant, Mamadou Diakhon, Tian Nai Koren et Andrej Vasovic sont en revanche disponibles.

Le Club Brugeois a débuté la saison avec neuf points sur douze et occupe provisoirement la quatrième place du championnat. Les Blauw & Zwart ont donc connu un début de championnat correct, mais la défaite du week-end dernier dans le derby des Flandres a naturellement donné un petit coup au moral des troupes.





Ce vendredi, le Club affrontera donc Lommel, un promu qui n’a pas mal commencé la saison avec sept points pris et notamment une large victoire contre Westerlo (4-0). Le SKL avait été battu lors de son premier match à domicile, par Charleroi.