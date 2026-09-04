Un arbitre... japonais va officier en Jupiler Pro League ce week-end !

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Un arbitre... japonais va officier en Jupiler Pro League ce week-end !
Photo: © photonews
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C'est une première cette saison : un arbitre étranger va officier lors d'une rencontre de Jupiler Pro League. Le Japonais Yusuke Araki, 40 ans, sera en effet au sifflet du duel entre le Cercle de Bruges et La Gantoise, dimanche en début d'après-midi. Découvrez les autres désignations pour cette cinquième journée de championnat.

Comme chaque semaine, le Département des Arbitres a communiqué les noms des sélectionnés pour officier lors de la prochaine journée de Pro League. Et cette semaine, l'Union belge a surpris.

En effet, la rencontre entre le Cercle de Bruges et La Gantoise au Jan Breydelstadion sera dirigée par... Yusuke Araki, un arbitre japonais de 40 ans affilié à la FIFA et à l'AFC, la Fédération asiatique de football.

Habitué de l'élite japonaise, la J-League, Yusuke Araki a également officié en U21 Premier League, en Angleterre, ainsi que comme assistant à la Coupe du monde (le deuxième en partant de la gauche sur la photo principale de l'article) après avoir dirigé plusieurs rencontres de qualification dans la zone asiatique. Il sera l'arbitre principal de cette rencontre entre le Cercle et Gand.

Toutes les désignations de la cinquième journée de Pro League

04/09/2026 – 20:45 LOMMEL SK - CLUB BRUGGE K.V.

Arbitre : Simon Bourdeaud'hui
Assistant 1 : Michael Geerolf
Assistant 2 : Jonas Van Dyck
Quatrième officiel : Klass Clerkx
VAR : Kevin Van Damme
AVAR : Lennert Jans
RO : Jonas Timmermans

05/09/2026 – 16:00 SPORTING DU PAYS DE CHARLEROI - R. UNION ST-GILLOISE

Arbitre : Nicolas Laforge
Assistant 1 : Quentin Lesceux
Assistant 2 : Vito Di Vincenzo
Quatrième officiel : Anthony Letellier
VAR : Quentin Pirard
AVAR : Nicolas Maszowez
RO : Dieter Van Esch

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05/09/2026 – 18:15 YELLOW RED K.V. MECHELEN - K.V.C. WESTERLO

Arbitre : Lothar D'Hondt
Assistant 1 : Nico Claes
Assistant 2 : Thibaud Nijssen
Quatrième officiel : Wim Smet
VAR : Matonga Simonini
AVAR : Ella De Vries
RO : Yenthe Boogaerts

05/09/2026 – 20:45 R. STANDARD DE LIEGE - R. ANTWERP F.C.

Arbitre : Lawrence Visser
Assistant 1 : Ruben Wyns
Assistant 2 : Mathias Hillaert
Quatrième officiel : Massimiliano Ledda
VAR : Nathan Verboomen
AVAR : Ken Vermeiren
RO : Roel Bensch

05/09/2026 – 20:45 K. ST.-TRUIDENSE V.V. - RAAL LA LOUVIERE

Arbitre : Bert Verbeke
Assistant 1 : Wouter Cochet
Assistant 2 : Nick Senecaut
Quatrième officiel : Jasper Vitse
VAR : Wesli De Cremer
AVAR : Gianni Seeldraeyers
RO : Glenn Claes

06/09/2026 – 13:30 CERCLE BRUGGE K.S.V. - K.A.A. GENT

Arbitre : Yusuke Araki
Assistant 1 : Jo De Weirdt
Assistant 2 : Maarten Toeback
Quatrième officiel : Lawrence Visser
VAR : Bert Put
AVAR : Koen Thijs
RO : Carlos-Manuel Serra Guerreiro Alho

06/09/2026 – 16:00 K.V. KORTRIJK - S.V. ZULTE-WAREGEM

Arbitre : Jasper Vergoote
Assistant 1 : Michele Seeldraeyers
Assistant 2 : Martijn Tiesters
Quatrième officiel : Tim De Keyzer
VAR : Michiel Allaerts
AVAR : Thibaud Nijssen
RO : Ermaild Mataj

06/09/2026 – 18:30 R.S.C. ANDERLECHT - K.R.C. GENK

Arbitre : Jan Boterberg
Assistant 1 : Yves De Neve
Assistant 2 : Michiel De Cuyper
Quatrième officiel : Wesli De Cremer
VAR : Bram Van Driesche
AVAR : Ella De Vries
RO : Christophe Snoeck

06/09/2026 – 19:15 K.V. R.S. WAASLAND-SK BEVEREN - OUD-HEVERLEE LEUVEN

Arbitre : Wim Smet
Assistant 1 : Gianni Seeldraeyers
Assistant 2 : Gilles De Beuckelaer
Quatrième officiel : Anaik Jacoby
VAR : Laurent Willems
AVAR : Melissa Lejear
RO : Mehdi Sayoud

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Lommel SK Lommel SK 4-0 Westerlo Westerlo
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