Un arbitre... japonais va officier en Jupiler Pro League ce week-end !

C'est une première cette saison : un arbitre étranger va officier lors d'une rencontre de Jupiler Pro League. Le Japonais Yusuke Araki, 40 ans, sera en effet au sifflet du duel entre le Cercle de Bruges et La Gantoise, dimanche en début d'après-midi. Découvrez les autres désignations pour cette cinquième journée de championnat.

Comme chaque semaine, le Département des Arbitres a communiqué les noms des sélectionnés pour officier lors de la prochaine journée de Pro League. Et cette semaine, l'Union belge a surpris.

En effet, la rencontre entre le Cercle de Bruges et La Gantoise au Jan Breydelstadion sera dirigée par... Yusuke Araki, un arbitre japonais de 40 ans affilié à la FIFA et à l'AFC, la Fédération asiatique de football.

Habitué de l'élite japonaise, la J-League, Yusuke Araki a également officié en U21 Premier League, en Angleterre, ainsi que comme assistant à la Coupe du monde (le deuxième en partant de la gauche sur la photo principale de l'article) après avoir dirigé plusieurs rencontres de qualification dans la zone asiatique. Il sera l'arbitre principal de cette rencontre entre le Cercle et Gand.

Toutes les désignations de la cinquième journée de Pro League

04/09/2026 – 20:45 LOMMEL SK - CLUB BRUGGE K.V.

Arbitre : Simon Bourdeaud'hui

Assistant 1 : Michael Geerolf

Assistant 2 : Jonas Van Dyck

Quatrième officiel : Klass Clerkx

VAR : Kevin Van Damme

AVAR : Lennert Jans

RO : Jonas Timmermans

05/09/2026 – 16:00 SPORTING DU PAYS DE CHARLEROI - R. UNION ST-GILLOISE

Arbitre : Nicolas Laforge

Assistant 1 : Quentin Lesceux

Assistant 2 : Vito Di Vincenzo

Quatrième officiel : Anthony Letellier

VAR : Quentin Pirard

AVAR : Nicolas Maszowez

RO : Dieter Van Esch



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05/09/2026 – 18:15 YELLOW RED K.V. MECHELEN - K.V.C. WESTERLO

Arbitre : Lothar D'Hondt

Assistant 1 : Nico Claes

Assistant 2 : Thibaud Nijssen

Quatrième officiel : Wim Smet

VAR : Matonga Simonini

AVAR : Ella De Vries

RO : Yenthe Boogaerts

05/09/2026 – 20:45 R. STANDARD DE LIEGE - R. ANTWERP F.C.

Arbitre : Lawrence Visser

Assistant 1 : Ruben Wyns

Assistant 2 : Mathias Hillaert

Quatrième officiel : Massimiliano Ledda

VAR : Nathan Verboomen

AVAR : Ken Vermeiren

RO : Roel Bensch

05/09/2026 – 20:45 K. ST.-TRUIDENSE V.V. - RAAL LA LOUVIERE

Arbitre : Bert Verbeke

Assistant 1 : Wouter Cochet

Assistant 2 : Nick Senecaut

Quatrième officiel : Jasper Vitse

VAR : Wesli De Cremer

AVAR : Gianni Seeldraeyers

RO : Glenn Claes

06/09/2026 – 13:30 CERCLE BRUGGE K.S.V. - K.A.A. GENT

Arbitre : Yusuke Araki

Assistant 1 : Jo De Weirdt

Assistant 2 : Maarten Toeback

Quatrième officiel : Lawrence Visser

VAR : Bert Put

AVAR : Koen Thijs

RO : Carlos-Manuel Serra Guerreiro Alho

06/09/2026 – 16:00 K.V. KORTRIJK - S.V. ZULTE-WAREGEM

Arbitre : Jasper Vergoote

Assistant 1 : Michele Seeldraeyers

Assistant 2 : Martijn Tiesters

Quatrième officiel : Tim De Keyzer

VAR : Michiel Allaerts

AVAR : Thibaud Nijssen

RO : Ermaild Mataj

06/09/2026 – 18:30 R.S.C. ANDERLECHT - K.R.C. GENK

Arbitre : Jan Boterberg

Assistant 1 : Yves De Neve

Assistant 2 : Michiel De Cuyper

Quatrième officiel : Wesli De Cremer

VAR : Bram Van Driesche

AVAR : Ella De Vries

RO : Christophe Snoeck

06/09/2026 – 19:15 K.V. R.S. WAASLAND-SK BEVEREN - OUD-HEVERLEE LEUVEN

Arbitre : Wim Smet

Assistant 1 : Gianni Seeldraeyers

Assistant 2 : Gilles De Beuckelaer

Quatrième officiel : Anaik Jacoby

VAR : Laurent Willems

AVAR : Melissa Lejear

RO : Mehdi Sayoud