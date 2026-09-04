Un petit bout de Belgique contre Vincent Kompany ce samedi ? "Ils sont plus motivés que nous"

Après son début de saison idéal, le Bayern Munich poursuit avec un déplacement à Schalke 04 prévu ce samedi. Une rencontre avant laquelle Vincent Kompany se montre, comme à son habitude, prudent. Notre compatriote et son équipe se savent favoris, mais ne veulent pas tomber dans le piège du club de la Ruhr, très excité à l'idée de retrouver le plus haut niveau en Allemagne et ses grandes affiches après trois ans d'absence.

Vincent Kompany s'est exprimé devant la presse allemande, ce vendredi, en marge du déplacement du Bayern Munich sur la pelouse de Schalke 04, ce samedi (18h30). De retour dans l'élite, le club de la Ruhr est particulièrement revanchard, et notre compatriote en a bien conscience.

"J'y ai joué avec Manchester City et Hambourg. C'est un stade que nous connaissons bien, moi y compris. Le club a aussi du soutien en Belgique. Nous sommes favoris, mais il ne faut pas croire tout de suite que ça va aller. Tout repart de zéro. Les bonnes performances contre Osnabrück et Stuttgart ne suffisent pas à assurer la victoire. Ils sont plus motivés que nous. Ils seront fous de joie après trois ans d'absence", a déclaré le T1 bavarois, cité par BILD.

Vincent Kompany s'est légèrement attardé sur le parcours de Schalke 04, géant d'Allemagne tombé il y a trois ans, et qui n'a, selon lui, déjà plus rien d'un promu. "Je pense que le passage de la deuxième division à la première est plus accessible en Allemagne qu'en Angleterre, où les écarts sont bien plus importants, notamment sur le plan financier. Schalke, par exemple, ne ressemble pas à un club promu. Ils semblent très stables."

Kompany et le Bayern n'avaient pas l'intention de refaire un gros transfert en fin de mercato

Enfin, Vincent Kompany s'est exprimé sur les rumeurs stipulant que le Bayern allait effectuer un troisième gros transfert en fin de mercato, après les recrutements d'Ismael Saibari et Nathaniel Brown pour une cinquantaine de millions d'euros chacun.



"Ça sort de nulle part. Ce dont nous discutons en interne reste en interne. Je suis complètement surpris qu'une telle rumeur circule. Je n'y avais jamais pensé une seule seconde. Je me demande comment c'est arrivé. Beaucoup de choses deviennent rapidement des sujets de conversation sans qu'il y ait la moindre vérité derrière", a conclu Vincent Kompany.