Pas de transfert à Anderlecht pour Santi Garcia : "La situation était très claire"

Santi Garcia aurait pu devenir cet été l'un des plus gros transferts de l'histoire du RSCA, mais les Mauves n'ont finalement pas répondu aux exigences de Gil Vicente, très gourmand. L'Espagnol est donc resté à quai, et son coach assure qu'il le vit bien.

Gil Vicente en voulait au moins 10 millions d'euros, et le RSC Anderlecht a finalement refusé de faire de Santi Garcia (25 ans) le joueur le plus cher de son histoire. Antoine Sibierski a trouvé son bonheur ailleurs en cette fin de mercato, et l'entraîneur de Gil Vicente se réjouit d'avoir pu conserver le métronome de son entrejeu.

Luis Pinto assure d'ailleurs que Santi Garcia a très bien vécu la situation. "Il va bien, car la situation était très claire dès le début. Et comme cela a été le cas depuis mon arrivée, la situation a été claire non seulement pour moi, mais aussi pour la direction", explique le coach portugais au média portugais Sapo.

"Nous savions parfaitement ce qui pouvait arriver, mais aussi comment cela devait se passer pour qu'il soit transféré ou non. Les intérêts de Gil Vicente étaient primordiaux", pointe-t-il. Pas question en effet de brader Garcia, et ce même si sa valeur marchande n'est estimée qu'à 4 millions sur Transfermarkt - moins de la moitié du prix réclamé par le club portugais.

Santi Garcia reste concentré sur Gil Vicente

"Être footballeur est un privilège, et l'être dans un club comme Gil Vicente l'est encore plus. Il a cette responsabilité envers Gil Vicente de rester concentré physiquement et mentalement, et c'est dans cet état d'esprit que je l'ai trouvé cette semaine", se réjouit en tout cas Luis Pinto. "Je suis heureux qu'il soit toujours là, et l'équipe en profite. Il fait tout pour récupérer et rejouer, et il est très content".

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Du côté du Sporting d'Anderlecht, on s'est finalement rabattu sur trois profils au milieu de terrain : Romeo Amané, Thelo Aasgaard et Ilias Koutsoupias. Trois renforts qui devraient suffire à Vitor Bruno pour oublier le transfert avorté de Santi Garcia.