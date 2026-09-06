Un joueur du Cercle Bruges file en Arabie saoudite contre un beau pactole

Ibrahim Diaby sera absent du noyau du Cercle pour le match contre La Gantoise. Le milieu de terrain se trouve actuellement à Djeddah pour finaliser son transfert avec Al-Ahli. Un départ qui devrait gonfler les caisses du Cercle d'une bonne dizaine de millions.

Le Cercle Bruges continue de faire fructifier son compte en banque grâce à sa politique de recrutement et de développement des jeunes talents. Bien que le mercato belge ait refermé ses portes ce jeud soir, les transferts sortants sont toujours autorisés. L'association "groen en zwart" va donc voir un deuxième milieu de terrain quitter ses rangs en quelques heures. Contrairement à Agyekum, prêté à Erzurumspor en Turquie, le départ d’Ibrahim Diaby va permettre au Cercle de s'offrir une importante rentrée financière.

L'association a trouvé un accord avec Al-Ahli pour le transfert définitif du jeune Français. Selon les informations de Het Laatste Nieuws, l’opération pourrait rapporter 13,5 millions d'euros, bonus compris au Cercle Bruges. Un montant particulièrement conséquent pour un joueur de seulement 19 ans.

Déjà à Djeddah

Ibrahim Diaby se trouve actuellement à Djeddah, où il doit passer sa visite médicale avant de finaliser son arrivée au sein du club saoudien. Formé au Paris SG, le milieu de terrain avait rejoint le Cercle Bruges l’été dernier, en signant un contrat de cinq ans. En une saison, il a disputé 28 rencontres sous le maillot brugeois et inscrit deux buts.

Ce transfert illustre une nouvelle fois la capacité du Cercle à valoriser de jeunes joueurs et à réaliser d’importantes plus-values sur le marché. L'association verte et noire devrait d'ailleurs continuer sa logique de recrutement en ce sens.

Des bonus intéressants négociés

Le Cercle Bruges peut également se réjouir des départs récents de deux anciens joueurs offensifs. Le transfert d’Ayase Ueda de Feyenoord à Lille, ainsi que celui de Yann Gboho, de Toulouse à Coventry, vont en effet profiter financièrement de l'équipe de la Venise du Nord. Lors de leurs ventes respectives, le Cercle avait négocié des clauses de revente. Il percevra donc une partie des montants générés par ces nouveaux transferts.



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Entre la vente de Diaby à Al-Ahli et les revenus supplémentaires liés aux clauses dans les transferts d'Ayase Ueda et et Yann Gboho, le Cercle Bruges va donc engranger une bonne dizaine de millions d’euros supplémentaires. Ou comment valider une politique de transferts grâce à des résultats.