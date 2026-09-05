"Il nous l'a bien mis à l'envers" : Mardochée Nzita s'est accroché, mais n'a pas su arrêter Adem Zorgane

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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"Il nous l'a bien mis à l'envers" : Mardochée Nzita s'est accroché, mais n'a pas su arrêter Adem Zorgane
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Une belle victoire pour l'Union, des regrets pour Charleroi. Rencontre spectaculaire ce samedi au Mambourg, qui a tourné à l'avantage des vice-champions en titre, qui infligent aux Zèbres de Mario Kohnen une première défaite cette saison. Mardochée Nzita et Hervé Koffi ont réagi au micro de DAZN.

Charleroi a regardé l'Union dans les yeux, a mené au score, mais a concédé la défaite en deuxième période, ce samedi soir. Les Zèbres ont cependant montré de belles choses et peuvent tirer beaucoup de positif de cette rencontre, et c'est aussi ce qu'estimait Mardochée Nzita au micro de DAZN au coup de sifflet final.

"On savait que ça n'allait pas être facile, c'était un bon défi pour nous. On est contents de notre prestation. Le coach nous a dit qu'on pouvait être fiers de nous, qu'on avait fait un bon match et que la mentalité était bonne."

Zorgane, la "trahison" d'un frère

Dans une rencontre de haute qualité, les Carolos sont tombés face à un Adem Zorgane des grands jours, poussant Mohamed Koné à la faute sur le premier but avant d'inscrire le 2-2 juste avant la pause. L'ancien chouchou du Mambourg est à créditer d'une excellente prestation.

"Il nous l'a bien mis à l'envers", avouait Mardochée Nzita, qui s'est accroché avec son ancien coéquipier pendant la rencontre. "Adem, c'est un frère, foot ou pas foot. On s'est un peu dérangés pendant le match, mais il a mis son petit but, tant mieux pour lui. Il nous l'a mis à l'envers, mais je vais lui parler, t'inquiète", souriait l'arrière gauche.

Retour heureux pour Hervé Koffi

Il était donc question de retour heureux pour Adem Zorgane, tout comme pour Hervé Koffi. "Il fallait que je revienne ici pour mettre fin à la série de clean-sheets", s'amusait le portier unioniste au micro de DAZN, "mais la victoire prime".

Lire aussi… Charleroi tombe avec les honneurs face à l'Union dans une rencontre de qualité

Le Burkinabé a été bien accueilli au Mambourg. "Je tenais à remercier les supporters carolos pour leur accueil, ça fait toujours plaisir de revenir là où tout a commencé. On a affronté une très belle équipe de Charleroi qui était sur une série de victoires."

"Je tiens à les féliciter pour leur prestation et j'espère qu'ils feront une très bonne saison. Les gens m'ont connu à Mouscron mais c'est à Charleroi que je me suis révélé. Je me dois d'être reconnaissant envers ce club", a conclu Hervé Koffi.

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