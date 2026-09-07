Encore un délai pour le stade du Club de Bruges : "De l'argent jeté par les fenêtres..."

Le Club de Bruges aura décidément connu bien des détours sur la route menant à son nouveau stade, qui doit être construit dans les années à venir après que toutes les autorisations aient pris bien plus longtemps que prévu à être obtenues. Et alors que l'inauguration était attendue pour 2028, Bart Verhaeghe annonce un nouveau délai.

Après des années de démarches administratives, le Club de Bruges a enfin reçu le feu vert pour lancer la construction de son nouveau stade, qui doit remplacer le vétuste Jan Breydel. Les premiers travaux préparatoires débuteront en fin d'année. "Vers novembre ou décembre, nous commencerons avec les raccordements aux réseaux - l'électricité, l'eau,...", explique Bart Verhaeghe, président du Club de Bruges, dans Het Laatste Nieuws.

"Les jeunes du Cercle de Bruges déménageront ce mois-ci vers nos terrains d'entraînement et l'équipe première du Cercle les rejoindra fin décembre dans son nouveau centre d'entraînement. Nous pourrons ainsi commencer les grands travaux dès janvier", continue-t-il.

Pas d'inauguration en 2028, mais plutôt en 2029

À l'origine, le Club de Bruges espérait débuter la saison 2028-2029 dans son nouveau stade. Ce calendrier ne pourra toutefois pas être respecté. Selon Verhaeghe, la construction durera environ deux ans et demi.

"La durée des travaux sera de deux ans et demi. L'inauguration est prévue pour la saison 2029-2030. Il n'est pas possible d'aller plus vite. Et ce ne serait d'ailleurs pas souhaitable", précise-t-il clairement.

Le président brugeois souligne que les Blauw & Zwart ont privilégié la qualité à une solution précipitée. Le stade sera notamment doté d'un toit particulier qui améliorera l'expérience des supporters des Gazelles.





"Nous voulons faire les choses correctement. Et il ne faut pas sous-estimer un élément : nous avons opté pour un toit légèrement plus coûteux. Un 'toit flottant', afin qu'aucun poteau ne se trouve dans le champ de vision des spectateurs et que l'expérience dans le stade soit optimale", révèle Verhaeghe.

Ce toit sera soudé sur place avant d'être fixé aux extrémités de la structure. Des grues gigantesques, qui se trouveront à l'intérieur du stade, seront nécessaires pour réaliser cette opération.

Un stade de plus de 40.000 supporters

Le nouveau stade pourra accueillir 40.116 spectateurs. Derrière l'un des buts se tiendra une tribune gigantesque, sans anneaux intermédiaires, et le club promet que les supporters auront une place privilégiée à proximité de la pelouse.

"Les supporters seront très proches du terrain", affirme Verhaeghe. "Et quatre grands écrans seront suspendus au centre, afin que tout le monde puisse bien voir l'action". Un peu à l'image de ce qui se fait aux USA, avec les écrans LED des stades d'Atlanta et Los Angeles (même si on imagine le tout un peu moins ambitieux).

Pour le Club de Bruges, il s'agit d'un investissement d'environ 200 millions d'euros, entièrement réalisé sans soutien public. Jusqu'au déménagement en 2029, le Jan Breydel restera cependant l'antre des Blauw & Zwart, et ce malgré des infrastructures clairement vieillissantes.

"Nous devons nous débrouiller avec les moyens du bord. Chaque année, nous devons investir environ un million d'euros simplement pour maintenir le stade opérationnel", regrette Bart Verhaeghe. "Pour éviter que les égouts ne débordent, pour que l'électricité continue de fonctionner, pour que la pluie ne rentre pas... C'est de l'argent jeté par les fenêtres, mais nous n'avons pas le choix".