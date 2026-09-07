Le Club de Bruges devant plusieurs cadors européens ? Opta donne ses pronostics pour la Champions League

Cette semaine, c'est le coup d'envoi de la Ligue des Champions, avec au programme un très intéressant Club de Bruges - Aston Villa. Intéressant, et important, car les Blauw & Zwart vont devoir prendre des points à domicile pour espérer quelque chose dans cette édition. Selon l'institut de statistiques Opta, les Brugeois ont tout de même leurs chances de figurer dans le top 24.

Le Club de Bruges a tiré du très lourd pour sa phase de ligue de Ligue des Champions cette saison. Aston Villa, Liverpool et Bodo/Glimt à domicile, l'Inter Milan, le PSV Eindhoven et le Napoli à l'extérieur : il faudra être très solide pour prendre suffisamment de points en vue du top 24.

Pourtant, selon l'institut spécialisé de statistiques Opta, le FC Bruges aurait ses chances. Dans son analyse statistique de la phase de ligue à venir, Opta place en effet les Blauw & Zwart à la 19e place au classement, soit confortablement installé dans le top 24 synonyme de barrages pour les 8e de finale.

Le Club de Bruges devant Naples, l'Atlético, Lille et Villarreal ?

Ce serait une très solide performance car dans ce scénario, le Club de Bruges devancerait de très grands noms européens tels que le Napoli (où il se déplace), l'Atlético Madrid, Villarreal, le LOSC ou encore le Galatasaray.

A classificação da fase de liga da Champions projetada pela Opta (@OptaAnalyst)https://t.co/U3zY9lGdDg pic.twitter.com/8bGNeULjcd — Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) September 4, 2026

C'est probablement lié au programme respectif de ces équipes. Naples affronte notamment Arsenal, Villarreal, Manchester City et Porto. L'Atlético Madrid va à Liverpool, à Stuttgart, reçoit le Bayern et Manchester United. Mais placer Bruges au-dessus de ces équipes au vu du calendrier des Gazelles montre bien la cote très élevée du Club aux yeux d'Opta.



Lire aussi… "Un tirage difficile" : Brandon Mechele s'exprime avant les débuts de Bruges en Champions League›

Un top 8 peu étonnant : Kompany en tête

Espérer aller titiller le top 8 est, bien sûr, totalement irréaliste pour les Blauw & Zwart tant la concurrence est de haut niveau. Selon Opta, le top 8 de la Ligue des Champions devrait en effet être constitué du Bayern Munich de Vincent Kompany, d'Arsenal, de Manchester City, du FC Barcelone, de Liverpool, du PSG, du Real Madrid et de l'Inter Milan.

Le Club de Bruges affrontera donc deux de ces 8 équipes. Mais pour les Blauw & Zwart, tout commence cette semaine avec la réception d'Aston Villa, déjà cruciale pour se mettre sur du velours...