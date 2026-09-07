Un joli coup même hors-mercato ? Un dribbleur passé par notre championnat pourrait faire son retour

Même si la fenêtre de transferts s'est refermée jeudi dernier, les clubs ont toujours le droit de faire signer des joueurs libres de tout contrat. Et une vieille connaissance de la Jupiler Pro League est justement libre : Rabbi Matondo. Il intéresserait un club de Championship, mais aussi deux clubs belges.

Voilà qui pourrait être une très belle affaire. Rabbi Matondo (25 ans), ancien ailier et dribbleur vif passé par le Cercle de Bruges où il s'était mis en évidence dans notre championnat, est libre de tout contrat. Il n'a en effet pas été prolongé par le SK Brann, le club norvégien où il s'était engagé plus tôt cette année.

Il faut dire que le passage de Matondo en Norvège n'aura pas été une grande réussite. Arrivé en avril des Glasgow Rangers où il n'avait presque pas de temps de jeu, l'international gallois (15 caps) n'a pas plus joué au SK Brann, victime d'une blessure au genou qui l'a tenu éloigné des terrains. Il n'a pu disputer que trois rencontres en Eliteserien.

Nicky Hayen est sur le coup, deux clubs belges aussi

Selon les informations de plusieurs sources anglaises, dont Pete O'Rourke de Footy Insider, un club anglais s'intéresserait à ses services : Burnley, en Championship. Nicky Hayen, ancien entraîneur du Club de Bruges et désormais à la tête des Clarets, se rappelle probablement des qualités de Rabbi Matondo, qui avait inscrit 10 buts en 27 matchs avec le Cercle de Bruges à l'époque.

🥇 𝗥𝗮𝗯𝗯𝗶 𝗠𝗮𝘁𝗼𝗻𝗱𝗼 → 𝗕𝘂𝗿𝗻𝗹𝗲𝘆



Burnley are in talks to sign free agent Rabbi Matondo following his departure from SK Brann.



Cercle Brugge and Zulte Waregem are also interested in the Wales international.



(via @SportsPeteO) #TwitterClarets pic.twitter.com/4gjDEOTK73 — The Burnley Way (@TheBurnleyWay) September 7, 2026

Mais deux clubs belges seraient aussi sur le coup : Zulte Waregem et... son ancien club, le Cercle de Bruges. Matondo avait à l'époque été prêté par Schalke 04, et avait dans la foulée signé aux Glasgow Rangers pour 3 millions d'euros.





Sous les couleurs du club écossais, Rabbi Matondo aura disputé 70 matchs, pour 8 buts et 11 passes décisives. Reste à voir quel sera son état de forme à son retour de blessure, dont la date n'a pas encore été précisée.