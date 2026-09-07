"Un tirage difficile" : Brandon Mechele s'exprime avant les débuts de Bruges en Champions League

Le Club de Bruges reçoit Aston Villa ce mardi en Ligue des Champions. Un match très important pour les Blauw & Zwart, qui doivent essayer de prendre un maximum de points à la maison vu leur tirage compliqué. Brandon Mechele sait que la tâche qui attend les Brugeois est difficile.

Le Club de Bruges et Aston Villa se connaissent bien. Les deux équipes s’étaient déjà affrontées la saison dernière en Ligue des Champions, mais Brandon Mechele souligne que les circonstances sont différentes cette fois.

"Nous nous étions rencontrés plus tard dans la saison. Aujourd’hui, nous ne sommes pas encore à notre meilleur niveau", a déclaré le défenseur en conférence de presse. "Mais nous avons déjà montré qu’en Europe, nous étions capables de nous surpasser. Espérons que ce sera encore le cas demain".

Ce sera aussi très important pour les Blauw & Zwart, qui ont un calendrier compliqué avec notamment des déplacements à Naples et l'Inter Milan, de faire le job à domicile.

"À domicile, nous voulons toujours gagner", affirme-t-il clairement. "Ce serait bien de commencer directement par une clean sheet. Cela nous donnerait également de la confiance pour la suite de la campagne".

Mechele satisfait de son nouveau partenaire en défense

L’organisation défensive constituera dnc un facteur important. Mechele forme désormais un duo solide avec Hanbeom et le Diable Rouge apprécie sa collaboration avec le Sud-Coréen.



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"C’est un bon joueur. Le courant passe très bien entre nous", explique Mechele. Les statistiques lui donnent pour l’instant raison. "Nous avons déjà gardé quatre fois le zéro ensemble, cela veut quand même dire quelque chose".

Pour Brandon Mechele, la tâche sera en tout cas très ardue en Ligue des Champions cette saison. "Je trouve le tirage plus difficile que d’habitude", a-t-il reconnu. "Nous n’affronterons pas les toutes grandes équipes, mais les attentes sont donc plus élevées. Et il y a tout de même quelques adversaires très sérieux".