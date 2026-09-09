Début de crise pour le Maroc ? Mohamed Ouahbi lâché par un cadre du vestiaire

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Début de crise pour le Maroc ? Mohamed Ouahbi lâché par un cadre du vestiaire
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Sofyan Amrabat refuse de jouer pour le Maroc tant que Mohamed Ouahbi restera sélectionneur. Le milieu de terrain a annoncé sa décision sur Instagram.

Le courant ne passe plus entre Sofyan Amrabat et Mohamed Ouahbi. À 30 ans et après 78 apparitions avec le Maroc, le milieu de l'Ajax Amstedam a décidé de se mettre en retrait de la sélection. Une décision directement liée au sélectionneur belgo-marocain. Tant que le Schaerbeekois sera aux commandes, Amrabat ne répondra plus présent. Ce n'est pas une retraite internationale.

Amrabat s'explique sur Instagram

Le joueur a choisi Instagram pour annoncer sa décision. "Cette décision a été très difficile à prendre, mais je ne me sens pas capable de continuer à représenter l'équipe nationale sous la direction de l'actuel sélectionneur", a-t-il expliqué. Amrabat n'a livré aucun détail sur ce qui a provoqué cette cassure. "Par respect pour l'équipe nationale et pour toutes les personnes concernées, je préfère garder privées les raisons qui ont motivé cette décision", précise-t-il.

Indiscutable lors du Mondial 2022 au Qatar, Amrabat s'est retrouvé dans un rôle différent quatre ans plus tard. Sous Ouahbi, le milieu de terrain a perdu sa place de titulaire et a dû se contenter du banc. Le Maroc a atteint les quarts de finale, où la France a mis fin à son parcours 2-0. Malgré cette élimination, la fédération a choisi de maintenir Ouahbi à son poste.

Champion du monde avec les U20 du Maroc

Ouahbi a passé 17 ans à Anderlecht, principalement auprès des jeunes. Il a ensuite rejoint Yannick Ferrera comme adjoint à Al-Fateh, puis la fédération marocaine en 2022. À la tête des U20, le Schaerbeekois a décroché le titre mondial en octobre 2025. Cinq mois plus tard, il a été nommé sélectionneur du Maroc.

Pas encore la fin pour Amrabat


Amrabat laisse la porte ouverte pour l'avenir. "Je tiens à être clair : je ne prends pas ma retraite du football international et je ne ferme pas la porte à un retour avec le Maroc". Son avenir avec les Lions de l'Atlas dépend de celui d'Ouahbi.

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Mohamed Ouahabi

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