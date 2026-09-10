C'est signé : après plusieurs mois sans club, un ancien flop d'Anderlecht se relance enfin

Scott Crabbé, journaliste football
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C'est signé : après plusieurs mois sans club, un ancien flop d'Anderlecht se relance enfin
Photo: © photonews
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Actif au Japon la saison dernière, Isaac Kiese Thelin a passé un été rempli d'interrogations. Mais il vient tout de même de se recaser dans un nouveau club : l'ancien attaquant d'Anderlecht va découvrir la Bundesliga autrichienne.

Dire qu'Isaac Kiese Thelin n'a pas marqué les esprits à Anderlecht aurait été un euphémisme s'il n'avait pas propulsé le Sporting en huitième de finale d'Europa League (saison 2016/2017) grâce à un but de dernière minute sur le terrain du Zénith Saint-Pétersbourg.

Une tête salvatrice qui avait ensuite permis aux Mauves de disputer une double confrontation restée dans les mémoires contre le Manchester United de José Mourinho.

Kiese Thelin a bien bourlingué après Anderlecht

Mais cela aura finalement été son seul fait d'armes à Bruxelles. En septembre 2021, celui qui avait convaincu Anderlecht grâce à ses 19 buts en 33 matchs avec Beveren est ainsi parti par la petite porte dans le club du FC Baniyas, aux Emirats Arabes Unis. Après avoir déjà été prêté à Leverkusen, Malmö et Kasimpasa.

Il n'y sera resté qu'un an : en mars 2022, Kiese Thelin est revenu à Malmö, là où il s'était révélé avant de signer à Bordeaux. L'international suédois (33 sélections) n'a pas déçu pour son retour au pays.

Lors de sa deuxième saison, il avait déjà terminé meilleur buteur du championnat, contribuant grandement au titre des siens. Lors du dernier exercice, l'ancien buteur de Beveren s'est offert un nouveau challenge au Japon, en rejoignant les Urawa Reds.

L'Autriche après le Japon

Mais son aventure y a été décevant, à peine riche de dix matchs. Son contrat n'a donc pas été renouvelé. Cet été, le joueur a mis du temps à se recaser. La bonne proposition est finalement tombée. Ce matin, le SV Ried, club de première division autrichienne où l'Union a été chercher Nikki Havenaar, a annoncé lui avoir fait signer un contrat de deux ans.

"Nous ne souhaitions recruter un attaquant que si nous étions pleinement convaincus de ses capacités. Avec Isaac, c'est chose faite. Plusieurs semaines de discussions ont confirmé notre volonté d'entamer un projet passionnant ensemble à Ried. Le palmarès d'Isaac parle de lui-même ; il nous apporte l'expérience que nous recherchions et élèvera le niveau de l'équipe", explique Lukas Brandl, directeur sportif du club dans le communiqué officiel.

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